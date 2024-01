A mérkőzés elején a hazai portásnak, Krajcsinak kellett bemutatnia az első nagyobb bravúrt, a kecskemétiek kapusa viszont magabiztosan állta a sarat. Szögletet követően a másik térfélen is nagyot kellett tornáznia a hálóőrnek, miután Suscsák érkezett kiválóan a laposan középre lőtt labdára. Több ígéretes kecskeméti helyzet után az 5. percben végre megtört a jég. Pál cselezte át magát védőjén a jobb oldalon, majd lőtt nagy erővel, éles szögből a hosszúba, 1–0. A házigazda továbbra is dominált, növelni az előnyt viszont nem sikerült. A félidő derekán időt kértek a fővárosiak, és ezt követően Hadzsi egy váratlan távoli bombával egalizált, 1–1. A ScoreGoal Kecskemét Futsal birtokolta többet a labdát, a jelentős mezőnyfölény azonban – egy darabig legalábbis – meddőnek bizonyult. Egészen a 18. percig, amikor Biró beadása jutott el kis szerencsével Tomic elé, aki közvetlen közelről kotorta be a labdát a hálóba, 2–1. Suscsák fedezte aztán testtel a játékszert, majd villámgyorsan fordult le emberéről, és tüzelt bődületes erővel a léc alá, 3–1. Szintén a 19. percben, ismét az ex-újpesti Suscsák villant meg volt csapata ellen, ezzel 4–1-re módosította az eredményt, amely a szünetig már nem változott.

A térfélcsere után sem változott a játék képe, a pályán kék oroszlánok akarata érvényesült, míg az Újpest kontrákból igyekezett veszélyeztetni.

A 27. percben a vendégeknél Lipl lába sült el, a léc alá tartó löketet nem tudta Krajcsi kiszedni, 4–2. Egész pályán, agresszívan védekezett a ScoreGoal Kecskemét, és a rámenős játékmodornak meg is lett az eredménye: a 30. minutumban Suscsák mesterhármasig jutott, 5–2. A következő akció végén már Fekete lövése után rezzent a fővárosiak hálója, 6–2. Létszámfölényes taktikára váltottak az újpestiek, de Krajcsi mindvégig résen volt. Négy és fél perccel a vége előtt még egy újpesti taktikai értekezletet tartottak, ám a szépítés elmaradt. A végeredmény magabiztos, 6–2-es hírös városi siker.

– Nagyon fontos győzelem és három pont ez számunkra, mert ezzel egy lépést tettünk afelé, hogy minél előkelőbb helyről várhassuk majd a felsőházi rájátszást – értékelt a mérkőzést követően Marko Gavrilovic, a kecskeméti kék oroszlánok sportigazgatója. – Büszke vagyok a csapatra. Nagy energiával játszottunk, és ez meghozta gyümölcsét. Fontos meccsek várnak még ránk a folytatásban, és azon dolgozunk minden erőnkkel, hogy azokon is minél több egységet zsebeljünk be. Köszönjük szurkolóink mai biztatását is, sokat jelentett az egész csapat számára.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Újpest FC-220Volt 6–2 (4–1)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Juhász Dávid, Kiss Gergő, Nyekita Benjamin.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Rigó – Hajnal, Kajtár, Haász, Nádudvari, Fekete, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Újpest: Gémesi – Hadzsi, Simic, Horváth B., Harnisch. Csere: Kinics – Géczy, Neumann, Klacsák, Horváth B., Östör, Lipl, Kovács B. Vezetőedző: Moga Flavius.

Gól: Pál az 5., Tomic a 18., Suscsák a 19., 19., 30., Fekete a 31., illetve Hadzsi a 10. Lipl a 27. percben.