– Érkezett nevezés Somogy és Tolna megyéből is – jelentette ki Viktor, a torna főszervezője. – Egyébként jóval több jelentkezés érkezett, mint ahány csapat el tudott indulni. De az eredetileg meghirdetett húszas mezőnyt mindneképpen tartani akartuk, és aki nem fért be, azokat előjegyeztük következő, hasonló jellegű viadalokra. Szombaton reggel kilenctől pattogott a labda a bácsbokodi sportcsarnokban. Öt csoportra osztottuk a mezőnyt, szombaton négy csoport játszotta le a csoportkört, de vasárnap délelőttre is maradt még egy. Vasárnap 13 órakor aztán kezdetét vette a helyosztó szakasz, ebben már csak tizenkét együttes volt érdekelt, miután a csoportokból továbbjutottak az elsők, a másodikok, és a két legjobb harmadik. Örömmel újságolhatom el, hogy végig színvonalas, kiegyenlített mérkőzések folytak a csarnokban, és végig szoros volt a küzdelem. Vasárnap az egyenes kieséses szakaszban először hatra olvadt a mezőny, majd kialakult a legjobb hármas mezőnye. Az idén nem döntőt rendeztünk tehát, hanem a három legjobb csapat körmérkőzéses rendszerben vívott meg egymással.

A legjobb háromba a Medi bútordarabok, a No Name és a Rico FC jutott be. Az első mérkőzést a Medi és a No Name vívta egymással, utóbbi 2–0 arányban győzött. Ezt követően a Rico FC, amely az utolsó három meccsén gólt sem kapott, megállíthatatlannak bizonyult, mind a két meccsét – biztosan nyerte, és így a tornát is. Az első helyen tehát a bátaszék és környéke illetőségű Rico FC végzett, a második lett a lényegében bajai No Name és a harmadik a szintén bajai Medi bútordarabok. A szervezők az éremosztót követően különdíjakat is kiosztottak. A torna gólkirálya a Rico FC játékosa, Marosi Norbert lett, a legjobb kapus pedig a Reszta portása, Cifra Gábor. A legjobb játékos díját szintén a Rico FC játékosa, Sütő Endre érdemelte ki. A legszebb gólért járó Szöllősi Tamás díjat a Reszta játékosa, Bervinkl Erik érdemelte ki, a legjobb védőjátékosnak Fehérvári Patrik bizonyult. A No Name futballistája, Fehérváry Tamás kapta a legtehetségesebb játékosnak járó díjat, míg Cifra Gábor vezette át a Casanova díjat. Utóbbi – mielőtt bárkinek a fantáziája megindulna és tévútra vezetne –, voltaképpen a torna egyik szponzora által a viadal legjobb kapusának felajánlott különdíja.

Az A csoport végeredménye:

1. H-Z Tetőszervíz 7

2. Real Madrid 7

3. FSK 3

4. Kisszállás 0

A B csoport végeredménye:

1. Bajnokok 7

2. Reszta 6

3. Medi bútordarabok 4

4. Vaddisznók 0

A C csoport végeredménye:

1. Feyenord 9

2. No Name 6

3. Urbán Optika 3

4. Sördögök 0

A D csoport végeredménye:

1. Joga Bonito 9

2. Bever Name 4 (jobb gólkülönbséggel)

3. Felrúglak LSL 4

4. AS Kóma 0

Az E-csoport végeredménye:

1. Rico FC 9

2. Extra 4 (jobb gólkülönbséggel)

3. Young Boys 4

4. Dominance Gold 0

Az egyenes kieséses szakasz első köre:

Medi bútordarabok–H-Z Tetőszervíz 4–1

Young Boys–Bajnokok 0–2

Feyenord–Extra 2–2, büntetőkkel: 2–0

Joga Bonito–No Name 1–3

Rico FC–Real Madrid 5–1

Bever Name–Reszta 0–3

A legjobb hat közötti párharcok:

Medi bútordarabok–Bajnokok 4–0

Feyenord–No Name 0–1

Rico FC–Reszta 2–0

A körmérkőzéses döntő eredményei:

Medi bútordarabok–No Name 0–2

Rico FC–Medi bútordarabok 4–0

No Name–Rico FC 3–5

Végeredmény

1. Rico FC 6

2. No Name 3

3. Medi bútordarabok 0