Az ünnepségen ismét átadták az év íjászai elismeréseket, valamint három szakág GP díjait is kiosztották az összegyűlt versenyzőknek. A díjazottak között két kecskeméti íjász is volt. Kókai János a pálya íjász GP sorozat 1. helyért, valamint Földesi Ferenc a 3D íjász GP sorozat 1. helyért kapott elismerést. Földesi Ferenc az év íjászaként is köszöntve lett, ennek apropóján megkapta a történelmi szakág különdíját is az évet összegző eseményen.