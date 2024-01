Lukovic és Ivkovic révén ragadta magához a kezdeményezést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, majd Barnett rázta meg magát a fehérváriaknál, 8–4. Lukovic büntetője után Karahodzsics volt leleményes, eredménye horogdobással hozta feljebb a csapatát, 8–7. Három hazai kettes után, 14–7-nél nem okozott meglepetést, hogy Ivkovic Stojan időt kért. Lukovic volt harcias, kettő plusz egyes akcióval 16–10-re módosította az állást. Az első negyed végére öt pontra tudta faragni hátrányát a KTE, így 20-15-es eredménnyel zárult az első etap.

A folytatásban Balogh ketteseire Karahodzsics reagált, majd Lukovic villant meg, 24–19. Őrizte az előnyét az Alba, sőt Vojvoda triplája és Barnett két kosara után tíz fölé nőtt a differencia. 37–24-nél újra időt kért a kecskeméti stáb. Körmendi triplája a legjobbkor érkezett, ezt követően pedig Sinik nyargalt végig a labdával, és nem is hibázott, 37–29. Büntetőkkel lopakodott a hírös városi alakulat, 37–32. Tóth Barna hármasára Kass reagált, 42–35-tel vonulhattak a nagyszünetre a csapatok.

Kiváló védekezés után Sinik fejezte be a támadást a KTE-nél, és még plusz egy büntetőt is dobhatott, 42–38-ra közelítették meg a házigazdát a hírös városiak. Vojvoda maradt üresen, a hármast pedig elsüllyesztette, 45–38. Lukovic pillanatai következtek, 45–43-ra zárkózott a KTE. Gyors pontváltások után Bogues volt határozott, és egy kettő plusz egyes akcióval egalizált, 48–48 volt ekkor az állás. Ezt követően Sinik révén a vezetést is átvette a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 48–50. Chambers vette vállára az Albát, ám Wittmann lehűtötte a kedélyeket, 55–55. A harmadik negyed vége is szoros csatát hozott, amelyet egy hazai trojka zárt, 63–58.

Barnett és Lukovic is egy-egy triplával jelentkezett, 66–61. Tapintható volt a feszültség a pályán, ez több hibát eredményezett. A 33. percben 68–63 állt az eredményjelzőn. Dickey a gyűrű alatt, Vojvoda távolról jelentkezett pontos kísérlettel, 73–63. Több kimaradt lehetőség után Vojvoda hárompontosa 77–65-re módosította az eredményt, ez után a kosár után Ivkovic Stojan kért időt két perc ötvenöt másodperccel a vége előtt. Vészesen fogyott az idő, a kecskeméti igyekeztek még egyszer visszazárkózni, eközben a másik oldalon Barnett látványosan zsákolt, 80-65. A hajrában eredményesebb volt a hazai gárda, így 84-70 arányú hazai győzelemmel végződött a találkozó.

– Gratulálok a csapatomnak és a stábnak is, fontos győzelem volt -értékelt Alejandro Zubillaga, a hazaiak mestere. – Tudjuk, hogy a Kecskemét ellen soha nem könnyű játszani, de szerintem ezen a meccsen megint léptünk egyet előre. A vendégek nagyszerűen játszottak, de szerintem mi is fejlődtünk védekezésben és támadásban is. Nyolcvannégy pontot dobtunk, ez azt mutatja, nem volt problémánk a támadójátékkal. Most már előre kell tekintenünk, következik szerdán a Falco elleni kupacsata. Nem értem a sorsolás szisztémáját, hiszen hiába végeztünk az alapszakasz első felében a második helyen, nem nyertünk vele semmit, de most nem a sírásnak van itt az ideje, inkább a győzelemnek.

– Régen jártam edzőként Fehérváron, utoljára akkor, amikor a Szolnokkal bajnokságot nyertünk, sok szép emlékem van erről a csarnokról – kezdte emlékezéssel az értékelését Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Gratulálok a Fehérvárnak a győzelemhez. Az első három negyedben úgy játszottunk, ahogy azt előzetesen elterveztük. Sikerült belekényszeríteni az Albát pozíció támadásba, minél kevesebb támadó lepattanóval és tranzíciójátékkal. Aztán felgyorsítottuk a támadásainkat, és valószínű, hogy emiatt is kezdtünk fáradni. Az Alba fizikálisan erősebb csapat, mint mi, így a végén sima győzelmet arattak.

Arconic-Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84–70 (20–15, 22–20, 21–23, 21–12)

Alba Regia Sportcsarnok, játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Söjtöry Tamás Ferenc, Fodor Attila.

Alba Fehérvár: Roberts 6, Kass 3/3, Barnett 26/12, Philmore, Dickey 13. Csere: Vojvoda 21/12, Takács Mi. 3/3, Chambers 8/3, Balogh 4. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Kecskemét: Sinik 15/6, Bogues 8, Ivkovic 2, Lukovic 23/3, Karahodzsics 8. Csere: Wittmann 5/3, Kucsera 3, Tóth B. 3/3, Körmendi 3/3. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.