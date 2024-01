– Hajtós mérkőzésen vagyunk túl – értékelt a kecskemétiek vezetőedzője, Szabó István. – Többnyire védekezésre kényszerültünk, kevesebb lehetőségünk volt, mint általában, de a srácok sokat dolgoztak most is. Próbáltuk lezárni a területeket, abból gyors átmeneteket játszani. Voltak lehetőségeink, de az ellenfélnek is. Pozitív volt a találkozó összképe, csak gratulálni tudok a játékosaimnak. Véget ért az edzőtábor, szerencsére nincs olyan problémánk, amit ne tudnánk kezelni. Nagyon hasznosnak ítélem meg, nem is az eredményesség szempontjából, mert nem az a lényeg, inkább azért, mert minden munkát el tudtunk végezni. Nem maradt el edzés, meccs, végig jó körülmények között dolgozhattunk, annak is örülök, hogy a fiatalok többször is megmutatták, hogy lehet rájuk számítani, felvették a kesztyűt komoly élvonalbeli csapatok ellen is. Szombaton indulunk haza és jövő héttől készülünk már a mezőkövesdi bajnokira – értékelte röviden a törökországi munkát Szabó István.