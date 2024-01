Most szombaton gyűltek össze újra a sakkszerető játékosok, képviseltetve minden korosztályt. Magó András elmondta: nagy öröm számára, hogy idén is sokan hódoltak a sakk iránti szenvedélyüknek. Bízik benne, hogy a jövőben még többen lesznek, bár az idei létszámmal is nagyon elégedett. Sok a visszatérő játékos.

A bajnokságot Balogh Károly polgármester nyitott meg, aki nagy pártolója minden sportnak. Hírportálunknak elmondta: a településen három sport is őrzi Magó István emlékét. A sakk mellett a homokfoci és a teremfoci bajnokság létrehozásában is közreműködött az egykori polgármester.