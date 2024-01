A KRC felemás őszön van túl, hiszen a megfiatalított, nyáron légiósaitól is megváló gárda képes volt igazán jó meccseket is játszani, ugyanakkor meglepő vereségek is keresztezték útjukat. Rögtön a Dág elleni vereséggel indult a bajnokság, de utána például a Kaposvár skalpját is begyűjtötte a hírös városi alakulat. A jelenlegi ötödik hely alapvetően reálisnak mondható a fiatal csapattól, mely közben a Magyar Kupában is magabiztosan jutott túl a Miskolcon.

Az év első összecsapása éppen a kupában következik a Kecskemét számára, az újonc Vidux-Szeged lesz az ellenfél, első körben hazai pályán. A bajnokságban már találkozott a két gárda, akkor 3–0-ra nyert idegenben a Kecskemét, mely sikerrel akarja venni a negyeddöntőt. A hírös városiak kis túlzással kupa specialistának is nevezhetőek, az előző idényben bronzéremmel zárták le a sorozatot. A cél most egyelőre csak annyi, hogy szeretne eljutni az elődöntőig a gárda, ahol viszont már igazán komoly riválissal hozhatja össze az sorsolás.

– Az ünnepeket egy hosszabb pihenővel zártuk, mert januárban rengeteg meccs vár ránk. A labdás edzésekre ebben az időszakban kevesebb lehetőségünk volt, de ki volt adva egyéni program, illetve a konditeremben dolgoztunk. A labdás munka január 2-án kezdődött el, majd hétvégén volt egy edzőmeccsünk az U18-as válogatottal is, de nem az eredmény volt lényeg. Ami a kupát illeti, a Szegedet eddig mindig legyőztük idén, bízom benne, hogy ez a tendencia nem szakad meg. Tudásban és erőnlétben véleményem szerint előrébb tartunk. Egyelőre az a lényeg, hogy a továbbjutás meglegyen. Előrébb nem tekintünk, mert nem az a csapat vagyunk, mely ezt megengedhetné magának. Ettől függetlenül jó lenne éremért játszani – mondta Deák Márk, a KRC trénere.

Az első mérkőzést szerdán 19 óra 30 perckor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban, a visszavágót január 16-án, ugyancsak 19 óra 30 perckor Szegeden. Addig a Kecskemétnek lesz még egy alapszakasz mérkőzése és az Extraligában, szombaton 15 órás kezdéssel a MAFC vendége lesz Deák Márk együttese.