A vármegyei első osztályban szereplő, ott az őszi idényt 18 ponttal a 10. helyen záró Kecskeméti LC január 4-én megkezdte az alapozást a 2023/24-es bajnokság tavaszi idényére. A hír hallatán a kívülállók közül sokan meglepetten kaphatják fel a fejüket, hogy ilyen korán munkába áll a keret, de a körülményeket tekintve igazából nincs is ez olyan korán. A módszerességéről és alaposságáról ismert vezetőedző, Márton Pál credo-jának az alapja, hogy minden idény előtt alapos, lehetőleg legalább nyolchetes felkészülést vezessen a csapatának. A Kecskeméti LC-nél ugyanakkor úgy számolnak, hogy a vármegyei első osztályú bajokság minden bizonnyal február utolsó hétvégéjén, tehát február 24-én indul, ennek fényében már egyáltalán nem is meglepő, hogy már megkezdték a munkát.

A vezetőedzőnek a rendelkezésére áll a teljes őszi keret, az első, csütörtöki edzést ugyanakkor közel három tucatnyi résztvevőnek vezette le. A felnőtt keret tagjai mellett ugyanis a felkészülési munkába bevonnak több játékost a Kecskeméti LC U17-es és U19-es csapatából is. Ennek köszönhetően minden edzésen ideális a létszám, ugyanakkor a fiataloknak ez egyfajta lehetőség is a bizonyításra, vagyis nem csak az edzések vannak nyitva előttük, hanem a vármegyei első osztályú felnőtt csapat kerete is. Aki bizonyít az edzéseken és a felkészülési mérkőzéseken, az följebb léphet a fiatalokat egyébként is előszeretettel foglalkoztató csapatba. Annak, hogy eleve fiatal a KLC kerete, van még egy, a felkészülés tekintetében hasznos és kiaknázható folyománya. Sok közöttük a fiatal, nagyon sokan még iskolába járnak, így aztán nem földtől elrugaszkodott az a szándék, hogy a Kecskeméti LC-nél a hét minden napján tartanak edzést, pontosabban vagy edzést vagy felkészülési mérkőzést. A felkészülési mérkőzések pontos programját – tehát hogy kikkel és mikor találkozik Márton Pál csapata – pontosabban még ezután dolgozzák ki, arról viszont már beszámoltak, hogy minden bizonnyal az őszi idényt a második helyen záró, a felkészülést a jövő héten megkezdő Jánoshalma már ott lesz az első edzőpartnerek között.

A szakmai stáb változatlan, a vezetőedző Márton Pál, a másodedző Horváth Zoltán, a kapusedző pedig Erdei Sándor. Ez a triumvirátus a garancia a tekintetben, hogy jó és szakértő kezekben vannak a kecskeméti felnőtt csapat keretét alkotó fiatalok és a még náluk is fiatalabbak.