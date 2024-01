Az a kecskeméti kosárlabda-szurkoló, aki az előző években megszokta, hogy a „nagyokhoz” képest szerény, de biztos költségvetésből megfontoltan gazdálkodó Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét céltudatos munkával, jól célzott, észszerű igazolásokkal rendre felveszi a versenyt a bajnoki cím esélyeseivel is, manapság némi aggodalommal figyelheti a csapata által a tabellán elfoglalt helyet. Ugyanakkor megfogalmazódik benne a kérdés: lesz-e vajon pozitív változás, illetve ha lesz, akkor azt a következő hetek meghozzák-e? A kérdés megválaszolására nehéz lenne hitelesebb partnert találni Wittmann Krisztiánnál, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét korábbi válogatott játékosánál, a kecskeméti csapatkapitánynál, akinek nem kell sokat gondolkodnia a felvetés hallatán.

– Biztos vagyok abban, hogy hamarosan másképpen nézünk majd ki, és másképpen néz majd ki a tabella is – jelentette ki kétszeres bajnok, kétszeres kupagyőztes irányító. – Sokan beszéltek már arról, hogy mennyire kiegyenlített a mezőny, két-három győzelemmel vagy vereséggel több pozíciót lehet nyerni, vagy veszíteni. Ez érvényes lesz ránk is, csak az a fontos, hogy végre bajok, nehézségek nélkül tudjunk együtt készülni. Ennek a bizakodó véleményemnek az alapja a játékunk tartalma, ami most még nem mindig párosul győzelemmel. A szurkolóink is tudják, hogy a köhzelmúltban sem volt jellemző, hogy az ellenfelek minket agyonvertek volna, a legtöbb vesztes meccsünkön a végjátékig volt esélyünk a győzelemre. Vagy ha csak a legutóbbi, Honvéd elleni találkozót hozom példaként, a valóban csapnivaló dobószázalékunk mellett is nyerhettünk volna. Fontos látni, hogy a védekezésünk rendezettebb, mint korábban volt, ami azért van, mert idő kell az új játékosoknak megtanulni ezt a szisztémát. Akik a nyáron érkeztek, előrébb tartanak, és a decemberben igazolt Lukovic is jó úton halad.

Miközben tehát nem kap sok pontot a csapat, kevesebbet is szerez, mint korábban. – Ez a kettő összefügg – adott magyarázatot erre a viszonylatra a csapatkapitány. – A mi csapatvédekezésünk sok mozgást és nagy koncentrációt igényel, és ez néha a támadójáték rovására megy. Ez a magyarázata az elmúlt meccseken a rossz dobószázalékunknak. A helyzeteink megvannak mindig, csak ki kell használnunk őket, amihez szintén nagyon koncentráltnak kell lenni és persze fittnek, ami csapatszinten sajnos mostanában nincs meg. Hogy miért nincs meg, annak a magayrázatáért sem kell nagyon messzire menni. Ha visszagondolok a most folyamatban lévő szezon korábbi szakaszára, akkor gyakorlatilag alig edzettünk együtt mindannyian úgy, hogy mindenki egészséges. Még a nyáron a válogatottal készülő Kiss Dávid szemsérülésével kezdődötta dolog, akkor gyakorlatilag újra kellett tervezni a játékoskeretet, de volt problémánk az elmúlt hónapokban a lábujjtól az Achillesig, a derékfájástól a bokaszalagig. Legutóbb Rastko Dramicanin vádliizom-szakadással, Ivkovic Milán és Tóth Barna vírusos betegséggel, infúziós kezelés után vállalta a játékot. Most, január utolsó hetében éppen négyen fekszenek otthon vírusos megbetegedés miatt és ketten vannak a gyógytornászunknál kezelésen. De ránk sohasem volt jellemző a panaszkodás, mindenki segíteni akar, a csapat egységes, mentálisan erős. Ez húz majd ki minket a jelenlegi negatív spirálból. A karrierem során sokszor voltam már nehéz helyzetben, a kitartás és a munka segített. Remélem, egy-két héten belül mindenki egészséges lesz, ezért mondom ismét, hogy hamarosan másként nézünk majd ki – biztatta a szurkolókat Wittmann Krisztián.