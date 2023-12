Szoros eredménnyel indult a mérkőzés, a Dág ezúttal sem szerette volna könnyen megadni magát. A Kecskemét 9-13-ra azonban ellépett, amit hazai időkérés követett. Boldizsár és Farkas pontjai után már öt egységgel vezettek a hírös városiak, így nagyon úgy tűnt, meglesz számukra az első szett. A Dág azonban hatalmas hajrába kezdett, zsinórban négy pontot szerzett, majd 18-18-nál már Deák Márknak is időt kellett kérnie. Kun vezetésével nagyon belelkesedett a vendéglátó, 21-19-re is vezetett már, amire megint játékmegszakítással reagált a kecskemétiek trénere. A Kecskemét pillanatok alatt Gacs sáncmunkájának hála, de a hazai időkérés is jól sült el, így 23-23-ról vágtak neki a végjátéknak a felek. Előbb Kecskemét, majd Flachner is játszma labdához juttatta a háló túloldalán csapatát, ezekből azonban még nem jött a mindent eldöntő pont. A Dág a hajrában nem koncentrált eléggé, előbb Sow rontott el egy nyitást, majd Flachner is hibázott, így 25–27-re a KRC húzta be a játszmát végül.

A második parti során megint a KRC tudott előbb ellépni, 4-8-nál időt is kellett kérnie a hazai kispadnak. Kun és Flachner vezetésével szépen magára is talált a Dág, 9-9-nél újra egál volt az állás. Felváltva estek innentől a pontok, hol egyik, hol másik csapat tudott minimális előnyt kiharcolni. A hajrához közeledve Kecskeméti egymás után két nagyon fontos pontot is hozott, így 18-20-nál jött az újabb hazai időkérés. Balla jó nyitása után növelte előnyét a Kecskemét, de Krupánszki is vezérré lépett elő a másik oldalon, felhozva 21-22-re a Dágot. A KRC ezzel együtt nem engedte ki kezéből a szettet, Boldizsár pontja után Kun még szépített, de Balla másodjára már élt a szettlabdával (23-25).

A harmadik szett ugyanúgy indult, ahol az első kettő: a KRC tudta magához ragadni stabilan az előnyt, ezúttal 2-7-nél kellett időt kérnie Buzás Miklósnak. Ami azonban jó hatással volt csapata játékára, az már elmaradt, nem tudott megújulni a folytatásban a Dág. Boldizsár ásza után már 6-14 volt az állás, jött az újabb taktikai szünet. Lélekben fel is adta ekkor már a hazai gárda, melyből sokat kivett az első kettő szett, s végül 12-25-re a szettet és a meccset is lezárta a Kecskeméti RC.

Dág KSE – Kecskeméti RC 0-3 (25, 23, 12)

Dág, 56 néző. V: Ujházi, Takács Á.

Dág: Krupánszki 12, Kun 14, Szabó B. 3, Sow 3, Flachner 4, Csordás 4. Csere: Molnár T., Bandi, Nagy P., Pongó, Farkas R. (liberó), Czibula (liberó. Vezetőedző: Buzás Miklós

KRC: Balla 3, Boldizsár 10, Gacs 9, Farkas P. 8, Kecskeméti 16, Varga P. 13. Csere: Mócza, Török S. 2, Dinnyés 1, Nagy M., Bogdán (liberó), Török Zs. (liberó). Vezetőedző: Deák Márk