Varga vette be már az első percben a hazai kaput, de a Kecskemét gyorsan válaszolt, Szeverényi és Gárgyán is eredményes volt a másik oldalon, ami a fordítást jelentette. Varga a folytatásban is hatékony volt, ebben Szeverényivel emberére is talált, így tíz perc elteltével 6–6-os döntetlen állt az eredményjelzőn. Kiélezett játékot hoztak a következő percek is, de a Pick stabilan előnyt szerzett, egy-két találattal folyamatosan vezettek a vendégek. 12–13 után belekerült egy nagyon rossz periódusba a Kecskemét, a Szeged zsinórban négyszer talált be, amivel elkezdett nyílni az olló a csapatok között. Deák és Vincze góljaival próbált talpon maradni a hazai csapat, de Varga mellé Rea is csatlakozott ezekben a percekben, így a szünetben hat góllal bizonyult jobbnak a szegedi együttes (17–23).

A második játékrészben Horváth Andor próbált élére állni a hazai egyenlítési törekvéseknek, de a Szeged nem hagyta magát, a fiatalok tartották a lépést és nem engedték közelebb jönni a hírös városiakat. Hiába Bodnár góljai, illetve a folyamatos vendég kiállítások, a Kecskemét az emberelőnnyel sem tudott igazán élni ezekben a kettő percekben, így Losonczy góljával húsz perccel a vége előtt tíz találatra nőtt a különbség, amivel szinte el is dőltek a fontos kérdések. A Kecskemét becsületére legyen mondva, Tóth Norbert csapata nem adta fel, az utolsó percig nagy erőkkel küzdöttek. A némileg kiengedő és koncentrációját már nem maximálisan fenntartó Szeged így nem is tudta megtartani előnyét. 28–39 után már csak a hazaiak vették be a kaput, így 34–39-re kozmetikáták végül a végeredményt. A Pick Szeged U21-es csapata alapvetően jól élt az első félidő végén megszerzett előnyével, amit a második félidőben tovább növelt, így megérdemelten vitte el a pontokat Kecskemétről.

A kecskeméti együttes számára ezzel véget ért az őszi szezon, a gárda a 12. helyen telelhet 11 megszerzett ponttal. Az NB I./B február 2-án a DEAC ellen folytatódik majd a hírös városiak számára hazai pályán.

Kézilabda Kecskemét–Pick Szeged U21 34–39 (17–23)

Kecskemét. V: Hornyik, Zörgő

Kecskemét: Horváth A. 8 (2), Szeverényi 6, Bodnár 4 (2), Vincze 3, Csuzi 3, Paizs 2, Hunyadi 2, Deák 2, Tóth B. 1, Gárgyán 1, Forgács 1, Francia 1. Papp I. Bózsa, Szikora (k), Markóczy (k). Vezetőedző: Tóth Norbert

Szeged: Varga M. 10 (3), Szűcs B. 7, Rea 7, Losonczy 5, Járó 2, Hegedűs 2, Furka 2, Kucsera 1, Pintér 1, Fekete 1, Balogh 1, Gazsó, Tusjak, Tisza, Radvánszki (k), Koncz (k). Vezetőedző: Szabó Levente