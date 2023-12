Közeledik a Szilveszter, és azzal megegyező sebességgel közeleg az újév is. Az újév az az időszak, pontosabban az év – vagy talán inkább az élet – azon, rendszeresen visszatérő pillanata, amikor egyesek fogadalmakat – hogy hányan tartják, arról nem született még hivatalos statisztikai felmérés –, illetve egyéb elhatározásokat tesznek. Mi annak jártunk utána, hogy mit tehet az, aki éppen most év végén érzi úgy, hogy mielőbb szeretné kipróbálni magát játékvezetői szerelésben, mielőbb szeretne meccset vezetni, és úgy érzi, hogy mit sem ér az élet addig, amíg könyörtelenül be nem inti egy igazi, hivatalos labdarúgó mérkőzésen az első lest. Ha vármegye hármas meccsen, hát akkor vármegye hármas meccsen. Ennek megfelelően utánajártunk annak, hogy ha van mondjuk egy huszonkét éves, szemüveges egyetemista, aki új kihívásokra vágyik a diploma megszerzése előtt, illetve van egy ötvenhét éves, már nyugdíjazott agronómus, aki – Rejtő Jenőt idézve – úgy érzi, hogy tartogat még számára valamit az élet – mind a ketten legyenek Bács-Kiskun vármegyei lakosok – , és mind a ketten úgy érzik, hogy az életükből manapság éppen az hiányzik, hogy meccseket dirigálhassanak, akkor vajon milyen lehetőségek állnak előttük, vajon nyitva van-e a számukra a játékvezetői, asszisztensi pálya.

Bornemissza Norbertet, a kecskeméti FIFA-asszisztenst kérdeztük meg arról, hogy milyen lehetősége van annak, aki ilyesmire vágyik, amellett döntött, hogy szívesen kipróbálná magát. A sok nagy meccset megjárt asszisztens elöljáróban elmondta, hogy nem kell semmilyen ördöngösség manapság ahhoz, hogy valaki kipróbálja magát ezen a pályán, sőt, a játékvezetői bizottságok tárt karokkal várják a jelentkezőket. Országosan, tehát Bács-Kiskun vármegyében is.

– Bács-Kiskun vármegyében 2024. január 9-én indul a játékvezetői tanfolyam, online formában. Ez természetesen az alapfokú labdarúgó játékvezetői tanfolyam. Az MLSZ Játékvezető Bizottsága az országban minden vármegyében indít ilyet, így ez természetesen Bács-Kiskun Vármegyében sincs másképp. Az NB I.-es mérkőzéseket követők az elmúlt fordulókban láthattak a játékvezetők karján egy sárga karszalagot, ami éppen ezekre a tanfolyamokra hívja fel a figyelmet. Ebből kiderül, hogy természetesen szükség van játékvezetőkre.

Fotó: Gulyás Sándor

Maga a jelentkezés pofonegyszerű. – A tanfolyamra kezdés időpontjáig, 2024. Január 9-ig lehet jelentkezni, kifejezetten online formában, a https://jatekvezetoleszek.hu oldalon. A jelentkezések regisztrálását követően a jelentkezőket emailben értesítjük a feladatokról. Az oldalon minden, a tanfolyammal kapcsolatos technikai információ megtalálható, tehát a részvételi díj, a részvételi feltételek, és a tanfolyam időtartama. A tanfolyamra természetesen nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek. Alsó korhatár van, de szerencsére azzal, hogy valaki játékvezetésre adja a fejét, nem kell megvárnia azt, hogy nagykorú legyen, a minimum korhatár a 14. életév. Annak a szülőnek ugyanakkor, akinek a gyermeke már a 14. születésnapja másnapján jelzi, hogy szeretne asszisztensi zászlót a kezébe, nem kell megijednie, a gyermekük nem felnőtt mérkőzéseken fognak dirigálni. Persze annak is eljön, eljöhet majd az ideje, megfelelő felészülés után, megfelelő tapaszalat birtokában. Erre garancia, hogy Bács-Kiskun vármegyében tervszerű és tudatos játékvezetői fejlesztés folyik, működi a Tálent mentor program és vannak különböző képzési napok.Az újoncok egyébként először utánpótlás, serdülő és ifi (u12-u14) mérkőzéseken próbálhatják ki, hogy milyen sípot fújni illetve zászlót fogni. Ami az alkalmasságot illeti, játékvezetőnek sem állhat akárki, az érvényes sportorvosi engedély nélkülözhetetlen, és szükséges a fizikai felmérő. A fizikai felméréstől ugyanakkor nem kell megrémülni, aki készül, kijár futni, az biztosan képes eleget tenni a minimum szintnek. A maximum korhatár nincs megszabva, ugyanis addig járhatnak a sporik mérkőzésekre dirigáni illetve lengetni, ameddig a fent említett fizikai tesztnek és a sportorvosi vizsgálatokon megfelelnek.

A tanfolyam az elméleti, a gyakorlati oktatásra és a vizsgára szánt időt összesítve sem tűnik elrettentő faktornak, és a tanfolyamon való részvétel sem kíván emberfeletti erőfeszítést.

– Az oktatás hibrid módban indul, amit úgy kell elképzelni, hogy Online formában, otthonról, kényelmesen kezdik el a jelöltek az alapvető szabályokat elsajátítását, majd óráról órára gyakorló teszt kérdéseket kapnak a leadott anyagból. A nehezebb részekkel jelenléti oktatásban ismerkedhetnek meg a hallgatók, illetve az elméleti ismeretek megszerzését követően egy minimális gyakorlatot is tartalmaz a tanfolyam. Maga a vizsga egy írásbeli 25 kérdésből áll majd, aki elérte az előírt szintet mehet szóbelizni. Nem beláthatatlanul hosszú folyamat ez, hiszen a január elején induló tanfolyam február végén zárul, és sikeres vizsgát követően a tavaszi szezonban már ki is próbálhatják magukat a pályán. A tanfolyam elméleti, gyakorlati része és még a vizsga összesen 40 órát igényel.

Adódik a kérdés, hogy Bornemissza Norbert inkább lebeszéli, vagy biztatja azt, akiket ilyen ambíciók fűtenek.

– Természetesen mindenkit arra biztatok, hogy vágjon bele ebbe a gyönyörű szakmába, ami nekem immár életformám és a szenvedélyem is egyben. Annak idején édesapám beszélt rá egy szülői értekezletről az iskolából hazajövet, hogy kezdjek bele, miután meglátta a faliújságon a játékvezetői tanfolyam hirdetését. Focistaként nem is tűnt olyan rossz ötletnek, amit az édesapám felvetett. Nagyon örülök, hogy hallgattam rá, ugyanis azóta is azt vallom, hogy ez volt életem legjobb döntése.

Aki úgy érzi, hogy persze, szép dolog lenne sporiként közreműködni amatőr meccseken, de sajnálja rá az időt és az energiát, azoknak érdemes tudniuk azt, hogy hobbinak nem drága hobbi ez, sőt, nem is kerül pénzbe, ugyanis nem csak a BL-elődöntőket javadalmazzák. A játékvezetői tevékenységet ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség és azon belül mindegyik területi igazgatósága díjazással jutalmazza.