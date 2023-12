A Tiszakécske – Kozármisleny találkozó is érintett volt, és egyelőre nincs új időpontja a találkozónak.

Az NB II.-es bajnokságban az országos havazások miatt összesen öt pályán nem játszottak meccset, elmaradt Haladás – BVSC, a Győr – Gyirmót, a Soroksár – Ajka és a Budafok – Vasas találkozó is a Tiszakécske – Kozármisleny csata mellett. Mivel a tavaszról előrehozott fordulóról van már szó, sajtóinformációk szerint is annak van legnagyobb valószínűsége, hogy már nem idén pótolják a meccseket. Erre egyébként is igen rövid idő lenne, hiszen hétvégén már az NB I.-es bajnokság is zárul.

Végső döntést az MLSZ hoz az ügyben, de a legnagyobb sansz arra mutatkozik, hogy tavasszal egy hétközi, csonka forduló kerülhet beiktatásra a meccsek pótlására. A Tiszakécskei LC egyébként a 15. helyen telelhet így, mely a végelszámolásnál kiesést jelentene.