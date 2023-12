A hangsúly a gyűjtésen volt ezúttal, amihez a futók is csatlakoztak advent első hetében. Az egyesület ezúttal olyan gyermekeknek szeretett volna segíteni, akik valamilyen bűncselekmény, elsősorban a családon belüli erőszak elszenvedői voltak korábban. Szerettek volna számukra is ajándékokat gyűjteni az ünnepekre. A nevezők száma az időjárás miatt nem döntött rekordot, de sok támogató állt így is a rendezvény mellé. Az indulók életkora most is nagyon színes volt, az óvodások is rajthoz álltak a szeles idő ellenére. A leglelkesebb a Szász család volt, három tagjuk is dobogóra állhatott. A klasszikus (7.2 kilométer) távon Rajnai Bernadette és Kiszel Sándor volt a leggyorsabb.