Sinik palánkról bevágódó hármasa alapozta meg a hangulatot, majd jó védekezés után Kucsera verte át a védőket, 5-0. Durmo zsákolásával a Pécs is megkezdte a pontgyártást, Scherer pedig egalizált, 5-5. Bogues robogott végig, majd húzta be a gyűrűbe, Lawrence pedig egy büntetőt süllyesztett el, 8-5. Dramicanin sem akart lemaradni a többiektől, 10-5. Két kettessel zárkózott az NKA, 11-9. Karahodzsics tanári megmozdulása után időt kértek a vendégek, 15-9. Őrizte előnyét a hírös városi alakulat, Bogues pontjai után 19-13 állt a táblán. A negyed végén mindkét gárda több hibát vétett, 20-16-tal zárult az első tíz perc.

Luzaic kettesére Lawrence reagált gyorsan, majd Dramicanin a palánk alatt villant, 24-18. Nem tudott mit kezdeni a masszív hazai védekezéssel a Pécs, aztán pedig a túloldalon Wittmann gyorsaságával sem, 26-18-nál újabb időt kértek a baranyaiak. Nikolic hármasa egy kisebb csendet tört meg, a túloldalon pedig Wittmann is elsüllyesztett egyet csont nélkül, 31-22. Fokozatosan faragta hátrányát a vendég alakulat, 33-28. Dramicanin ziccere fontos pillanatban érkezett a félidő előtt egy perccel, 35-28. Ez maradt az eredmény a szünetre is végül.

Ivkovic a sarokból volt eredményes, 38-28. Durmo faulttal együtt termelte be, de a büntető kimaradt, 38-30. A vonalon Ivkovic egyszer tudott higgadt maradni, majd gyorsan egymás után két hármas esett, amely révén már tízzel ment a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 42-32. Wittmannak ütöttek oda dobás közben, háromszor próbálkozhatott, és egyszer sem hibázott, 45-32. Karahodzsics és Bogues húzta tovább a Kecskemét szekerét, 49-32-nél időkérés következett, amelyet Goran Tadic, a Pécs edzője kért. Tíz pontra tudta csökkenteni hátrányát a baranyai gárda, 49-39. Lendületben maradtak, és 49-43-nál Ivkovic rendelte magához fiait. Wittmann vette vállára a Kecskemétet, 53-43-mal jöhetett a záró etap.

Kucsera triplával jelentkezett, míg a túloldalon egy ziccert értékesítettek, 56-45.

Bogues kígyózott végig a védelmen, 58-45. Felgyorsult a tempó, és ebből a Pécs jött ki jobban, 58-49. Ritmust fogtak a vendégek, távolról is eredményesek tudtak lenni, 58-52. Sinik és Manjgafic pillanatai következtek, 61-55. Dramicanin visszatért a parkettre, és növelte saját és a KTE pontjai számát, 63-55. A rutinos szerb elemében volt, neki köszönhetően 67-57-re változott a táblán az állás. Az NKA ötre tudta faragni a különbséget, három perc volt még vissza, 67-62. Még egy hármast tudtak dobni, ám szerencsére Dramicanin sem tétlenkedett a másik térfélen, 69-65. Luzaic tette izgalmassá a végjátékot, 69-68. Wittmann palánkról bevágódó tempója a legjobbkor érkezett, 71-68. A végjáték óriási izgalmakat hozott, és a vendégek támadhattak a győzelemért, ám a hírös városiak összpontosítottak jobban védekezésben, és egy ponttal megnyerték a brusztolós csatát, 71-70.

Ivkovic Stojan szakmai igazgató értékelése: – Gratulálok ellenfelünknek az eddigi eredményeikhez és a mostani játékhoz is. Nekünk fizikálisan fejlődnünk kell, hogy bírjuk a végjátékokat is. Fejben is összpontosítanunk kell, mert nagy nyomás alatt már nehezebben ment, hibáztuk a ziccereket sorba. A hozzáállással elégedett voltam. Támadásban jól muzsikáltunk, a védekezésünkkel nem voltam elégedett, mert túl sok pontot kaptunk. Köszönöm a közönségünknek. Kecskemét példa lehet mindenkinek, hogy a nehéz szituációkban is összefognak az emberek.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - NKA Universitas Pécs 71-70 (20-16, 15-12, 18-15, 18-27)

Kecskemét. V: Benczur Tamás, Tóth Cecília, Jankovics Viktor Zsolt

Kecskemét: Sinik 8/3 Bogues 8,, Ivkovic 4/3, Kucsera 7/3, Karahodzsics 7. Csere: Wittmann 17/6, Dramicanin 16, Lawrence 3, Tóth Barna 1.

Pécs: Kerpel-Fronius 2, Luzaic 17/9, Scherer 4/3, Durmo 14, Meleg -. Csere: Manjgafic 14/6, Nikolic 12/3, Kovács P. 6, Hockerup-Fischer 1, Lados -, Herger -, Benke -.