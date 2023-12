A decemberi hajrá nem sikerült túl a KTE-nek, azok után, hogy egy pazar győzelmi sorozatot is magáénak tudhatott az együttes novemberben. Sok problémája is volt a gárdának, hiszen a stabilan hiányzó Banó-Szabó Bence, Nagy Krisztián, Nikitscher Tamás trió mellett további két alapember, Szalai Gábor és Szuhodovszki Soma is kidőlt. A lila-fehérek talán mondhatni, hogy túlzó különbséggel maradtak alul Felcsúton (3–0), de a Debrecen ellen sem számíthatnak könnyebb csatára. A már említett hiányzók mellett a csapatkapitány, Vágó Levente sem léphet pályára sárga lapok miatt.

– Abban bízom a stábommal, hogy akik szeretik Kecskeméten a labdarúgást és a csapatot, azok most is ott lesznek mögöttünk a lelátón. A játékosokkal egyetemben az összes megmaradt tartalékunkat ki fogjuk vinni a pályára, ez a minimum, ami elvárható tőlünk az utolsó hazai meccsen, hiszen nagyon jólesik az a támogatás, amit folyamatosan kapunk. Ezt szeretnénk meghálálni – mondta elöljáróban Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A Debrecen hektikusan szerepel ebben a bajnokságban, de az alapjátékuk ezzel együtt igen kezdeményező, jó véleménnyel van az ellenfélről a KTE trénere is.

– A Debrecen egy nagyon jó csapat, határozott filozófiával, egy kitűnő edzővel. Túlzás nélkül mondhatom, hogy Srdjan Blagojevic újítóként érkezett meg a magyar bajnokságba, amit játszik a Debrecennel, az mindenki számára példaértékű. Mondom ezt a legnagyobb tisztelettel, mert a Debrecen fizikálisan és taktikailag is nagyon rendben volt legutóbb az MTK ellen is, balszerencsés vereséget szenvedtek. Remek meccseink voltak eddig rendre ellenük, már az NB II-ben a kupában elkezdődött ez, aztán tavaly is három emlékezetes találkozót vívtunk. Az idei első meccsen volt egy jó félidőnk, de a másodikban azonnal kihasználta a hibáinkat ellenfelünk. Hazai pályán természetesen szeretnénk pontot, pontokat itthon tartani, ennek kapcsán nagyon motiváltnak érzem a csapatomat. Bízom benne, hogy nem fogunk csalódást okozni. Kifogásokat most sem fogunk keresni, csak az lebeg a szemünk előtt, hogy az idei utolsó mérkőzés utána pozitív hangulatban köszönjünk el szurkolóinktól – mondta az ellenfél és a msccs kapcsán Szabó István.

A KTE ezüstérmes volt nyáron a bajnokságban újoncként, sok szép sikert megélt a gárda, már csak ezért is szeretne egy szép zárást a társaság a szurkolókkal.

– Mindig összességében vizsgáljuk az adott évet, és az egyértelmű, hogy ez volt Kecskemét történetében a legcsodálatosabb. A bajnokságban egy feljutó csapatnak ezüstérmet szerezni, kijutni a nemzetközi porondra, ott megszerezni első győzelmét, felemelő dolog. Pont ezért szeretnénk arra a bizonyos i-re feltenni a pontot, de ezt szavak helyett tettekkel szeretnénk alátámasztani vasárnap. Szeretnénk úgy elmenni erre a rövid téli pihenőre, hogy jó eredményt értünk el – zárta gondolatait Szabó István, aki hozzátette, két hét szünet után már el is kezdik majd a téli alapozást.

A Kecskeméti TE–Debreceni VSC NB I-es bajnoki mérkőzés vasárnap 13 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.