Lóczi Péter, a KTE LA U19 edzője: – Az MLSZ által kiírt országos U19-es bajnokság alap csoportjában jelenleg a 4. pozíciót fogaljuk el. A bajnokság átszervezésre került, eltörölték az eddigi három év alatt megszokott tavaszi csoportbeosztásokat, és oda-vissza vágós rendszerű, őszi-tavaszi bajnoki rendszerben szerepelünk. 11 mérkőzésünk volt, öt győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel zártuk az bajnokság első felét. Voltak nagyon jó mérkőzéseink, sikerült neves és ragyogóan felkészített ellenfelekkel megmérkőznünk. A jelenlegi helyezésünk reális, elégedett is vagyok vele. Hét pontra van a listavezető Pécs, öt pontra a második helyezett Kaposvár, célunk, hogy minél közelebb kerüljünk hozzájuk tavasszal. Ez már a második év, hogy tartalékcsapatot is tudunk indítani a felnőtt NB III-as mezőnyben, amit a tavalyihoz hasonlóan idén is a saját utánpótlásunkból töltöttünk fel. A tavalyi próbaév, gyakorló év után, idén már másodjára fordul elő velünk, hogy játékosaink két fronton is helytállnak. A tartalékcsapatunk edzései és mérkőzései mellett rendszeresen az U19-es bajnokságra is fókuszálniuk kellett, ez bizony sokszor megterhelő volt számukra. Kiemelt célunk, hogy minél több tehetségnek tudjunk lehetőséget adni, hogy komoly felnőtt bajnokságban mérettesse meg magát. Bővítettük az U19 játékoskeretét, ugyanakkor 12 játékost állandó jelleggel az NB III-as csapatnál edzettünk, játszattunk. Ezt a 12 főt még év elején jelöltük ki, hozzájuk menet közben, kiegészítve csatlakoztak újabb játékosok, így szinte mindenki bele tudott szagolni a felnőtt futballba. Ez egyfelől örömteli volt, hiszen egyénileg mindenki fejlődött, ami a legfontosabb célunk az akadémián. Másfelől a csapatjáték minőségére és az eredményességre rányomta a bélyegét ez a fajta megosztottság, hiszen szinte egész évben nem tudtunk együtt, egy csapatként dolgozni. Mérkőzéseken találkoztunk csak, így csapatjáték, összeszokottság nem igazán tudott kialakulni. Összességében elégedett vagyok a játékosok edzéshez és mérkőzésekhez való hozzáállásával, végig nagy akarattal és odafigyeléssel teljesítettek. Hiszem, hogy annak a nyolc-tíz játékosnak, akik rendszeresen pályára léptek, illetve részt vettek az NB III-as csapat edzésein és mérkőzésein, annak remek lehetőség ez az év a fejlődésre és tapasztalatszerzésre.

Csima Gyula, a KTE LA U17 edzője: – Más volt nekem is ez az ősz, hiszen éveken át az U14-nél dolgoztam. Ott kezdődik a nagypálya, itt meg már szinte vége van az utánpótlásnak, hiszen sok klub már meg is szünteti az U19-es csapatát. Furcsa bajnokság volt, mely más munkát kíván, nekem is bele kellett rázódnom ebbe az új közegbe. Ami a meccseinket illeti, jellemzően nagyon sok technikai hibát vétettünk, hullámzó volt a játékunk, a hibáinkat ellenfeleink ráadásul ellenfeleink rendre kihasználták. Probléma volt az is, hogy sok sérülés nehezítette a munkánkat, ezek ráadásul nem egy-két hetes kiesések voltak, hanem súlyos esetek több esetben, hosszú kihagyással. Hozzá kell tenni, színvonalas bajnokságban szerepeltünk, sok játékosnak ez az utolsó lehetősége a klubjában, hogy bekerüljön az NB III-as keretbe, vagy eligazoljon minél jobb felnőtt csapatba. Fizikálisan kemény meccseink voltak, velünk együtt két-három csapatot leszámítva senki sem törekedett igazán a sokpasszos játékfelépítésre, inkább kevés húzásból, sok párharccal igyekeztek az ellenfél kapujához felérni. Ez nem nagyon feküdt nekünk. A játékunkkal igazán nem volt gond, de az eredményességre is adni kell valamennyire már ebben a korban. Az a csapat tud jó sebességgel játszani, mely pontosan futballozik, ha ez megvan, akkor az eredmények is javulnak. Az edzéslátogatottsággal nincs gond, teszik a dolgukat a gyerekek, de ahogy mondtam, kevesebb technikai hibával kell futballozni, és akkor az egyébként rendre szoros meccseinket a magunk javára tudjuk majd fordítani. Agresszivitásban is jobban fel kell vennünk a versenyt, mert sok párharcot kell megvívni. A védekező játékkal nem volt alapvetően gond, a szezon második felében a támadójátékkal sem. Inkább a helyzetkihasználásunk volt gyenge, hiányoznak az igazi befejező emberek. Hozzá kell tennem, sok új játékos is érkezett nyáron, akiknek szintén fel kellett venni a fordulatszámot, inkább tavasszal jelenthetnek majd erősítést.

Benke József, a KTE LA U16 edzője: – A csapat kerete nagy változáson ment át, többen eligazoltak vagy máshol folytatták tanulmányaikat, illetve érkeztek is nagyon jó képességű játékosok. A felkészülés alatt több edzőmeccset is játszottunk jóval erősebb csapatokkal, hogy lássuk mire leszünk képesek. Próbáltuk megtalálni mindenkinek a legoptimálisabb helyét a csapatban. A felkészülés alatt látszódott, hogy egyéni képességek terén jól állunk, ezért nagyobb hangsúlyt fektettünk a csapatjáték fejlesztésére. Védekező és támadójátékunkban a szezon folyamán folyamatos fejlődés volt tapasztalható. Ami a bajnokságot illeti, nagyon kiegyenlített a mezőny, az őszi szezont végül a 10. helyen zártuk. Simon Bálint belső védőként, valamint a középpályán volt kiemelkedő, mindkét poszthoz remekül alkalmazkodott. Nagy Ákos hatalmas mezőnymunkát végzett a pálya minden területén, többnyire jó megoldásokat választva. Tóth Félix a támadójátékunkat erősítette, mindig benne van a gól. Január 10-én kezdjük a felkészülést. Nemzetközi mérkőzéseket tervezünk szerb és szlovák csapatok ellen, valamint a kiemelt bajnokságban szereplő akadémiákkal. Tavasszal szeretnénk tovább csiszolni a csapatjátékot, az egyéni képességek fejlesztése mellett. Az alapcél eredmények tekintetében a stabil tagság megőrzése a bajnokságban.