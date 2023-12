Ivkovic Milán zsákolásával indult az összecsapás, erre Nicholson reagált a túloldalon, 2–2. Karahodzsics faulttal együtt oldotta meg a befejezést, míg Kucsera az első trojkát hintette be a sarokból, 7–4. Nicholson révén fordított a Paks, ám Sinik gyors választ adott, 9–8. Ritmust fogtak a vendégek, 9–13-nál időt kellett kérnie Ivkovic Stojannak. Sinik hármassal tért vissza a parkettre, míg Dramicanin a büntetővonalon volt határozott, 14–13. Tóth Barna is feliratkozott a pontszerzők közé, őt pedig Bogues követte kétszer is, 21–15. Körmendi adott forintos labdát Karahodzsicsnak, aki a gyűrű alól húzta be a lasztit. 23–15-nél Krasovec rendelte magához csapatát. Több hiba is becsúszott a játékba mindkét oldalon, az első etap 23–17-tel ért véget.

Bogues és Sinik nagyon éltek a pályán, a vezényletükkel 29–21-re módosult az eredmény. Jól védekeztek a hírös városiak, majd Karahodzsics harcolt ki büntetőket, és nem is tévedett a vonalról, 31–23. Felváltva estek a kosarak: Dramicanin ziccer, majd egy Géringer hármas esett be, 33–28. Dramicanin elkapta a fonalat, két szép tempóval vétette észre magát, 37–29. Továbbra is a KTE akarata érvényesült. A félidőhöz közeledve tíz fölé nőtt a differencia, Tóth Barna volt tűpontos távolról, 46–33. A dudaszó előtt Bogues cikázott végig a védők között, 50–35.

A folytatásban kihagyott helyzetek után a hárompontosok bementek mindkét térfélen, 53–41. Boguest ütötték el a levegőben, csúnya jelenet volt. A büntetők a helyükre kerültek, 55–41. Ihring ziccerével 55–45-re váltott a tábla, majd Tóth Barna harcolt meg a labdáért, meg is lett a jutalma, 57–45. Ihring hozta be tíz alá a Paksot, ám Tóth Barna gondoskodott róla, hogy ez csak átmeneti állapot legyen, 62–50. Wittmann sem akart lemaradni, 64–50. Kucsora hármassal, Kucsera erő ziccerel jelentkezett, aztán pedig Bogues forgatta meg a vendég védelmet, 69–55. A záró felvonásra 13 pontos KTE-előnnyel fordulhattak a csapatok, 70–57.

Wittmann villant, és tett hozzá plusz hármat a közöshöz, 73–57. Karahodzsics zsákolására ugrott fel egy emberként a Messzi István Sportcsarnokban mindenki, 75–57. Wooten kozmetikázott az eredményen, míg a túloldalon Sinik maradt egyedül a palánk alatt, 77–60. Kucsora távolról tüzelt pontosan, 77–63. Őrizte tíz pont feletti előnyét a Kecskemét, az utolsó öt percre 78–66-tal vágtak neki a csapatok. White kettese után, 78–68-nál Ivkovic kért időt. Sinik és Dramicanin szépségdíjas kosarai után Wittmann verte át a komplett paksi védelmet, 84–68. Időkéréssel igyekezett felrázni együttesét Krasovec, ám Wittmann gyorsan lehűtötte a kedélyeket egy trojkával, 87–68. A maradék két perc már csak formalitás volt. A végeredmény 92–75 lett.

– Boldog karácsonyt kívánok először is mindenkinek – kezdte értékelését Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Gratulálok a csapatnak, a klubnak, és köszönjük a szurkolók támogatását. Háromból három meccset hoztunk, de ez volt az első meccs a bajnokság kezdete óta, hogy második félidőben magabiztosan tudtunk kosárlabdázni. Eddig mindig jobb volt az első, mint a második. Nekünk az első azért könnyű, mert az Akadémiáról kapunk kész játékosokat, akik fel tudják venni a versenyt. Taktikailag és védekezésben rendben vannak, és vannak olyan napok is, amikor vannak köztük kimagasló teljesítmények, mint például ma Tóth Barnáé. Ha megnézzük Kucsera és Körmendi is a mi gyerekeink, és ma a négy kecskeméti nevelés közül volt, hogy hárman is fent voltak egyszerre. Ez nekem külön öröm, mert ők a jövő záloga. A Paks jól játszott, jó csapatnak tartom őket, sok sikert kívánok nekik.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 92–75 (23–17, 27–18, 20–22, 22–18)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Földházi Tamás Péter, Praksch Péter Árpád, Fodor Attila (Balogh László György)

Kecskemét: Sinik 17/6, Bouges 16/3, Ivkovic 2, Kucsera 8/6, Karahodzsics 12. Csere: Dramicsanin 14, Tóth B. 13/9, Körmendi, Wittmann 10/6. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.

Paks: Ihring 15/9, White 8, Radics 3/3, Nicholson 18, Wright 11/3. Csere: Wooten 4, Kucsora 7/6, Dorogi 2, Géringer 3/3, Kovács 4. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.