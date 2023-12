Torbavecz Tamás, a KTE LA U15 edzője: – Az országos bajnokságban a 9. helyen zártuk az őszt, két győzelem mellett egy döntetlent és nyolc vereséget értünk el. Az biztos, hogy nagyon szoros és kiegyenlített mérkőzések jellemezték az őszi szezonunkat, csupán nüanszok döntöttek minden találkozón. Ahhoz, hogy ezeket tavasszal a magunk javára fordítsuk, még többet kell tennünk. Az eredményesebb szerepléshez támadásban gólerősebbnek, a középpályán dinamikusabbnak és labdabiztosabbnak, hátul pedig stabilabbnak kell lennünk. A jobb szerepléshez elengedhetetlen, hogy az edzéslátogatottság stabilan magas legyen a tavaszi szezon során. Pozitívumként értékelem azt, hogy minden ellenfelünk ellen igyekeztünk kezdeményező futballt játszani. A csapatunkból Pulai Péter nyújtotta a legjobb teljesítményt, aki 10 gólt rúgott 11 mérkőzésen, de emellett a góljai mellett a mezőnyben is meghatározó játékosunk volt.

Dócs Dániel, a KTE LA U14 edzője: – A 2010-es korosztály első éve volt nagypályán. Alkalmazkodni kellett az új pályamérethez, a nagyobb létszámhoz. Érződött is a fiúkon az első bajnokin, hogy nagyon várták már az új körülményeket, ezért egy kicsit felszültebben is játszottak, de ez már az első bajnoki után el is múlt. Kilenc győzelem mellett egy döntetlennel és három vereséggel zártuk az őszi szakaszt, amit pozitívan értékelek. Attól a három csapattól szenvedtünk vereséget, akik a tabellán is előttünk állnak, így a 4. helyen telelünk. 12 tétmeccsen 13 gólt kapni jó teljesítmény. A 38 rúgott gól tekintetében van hiányérzetem, ami lehetne kicsit jobb is. Kitűzött céloknál szerepelt természetesen ebben az évben is a gyerekek technikai, taktikai, kondicionális képzése, fejlesztése mellett a lelki nevelés is. Vasuth László kapusedző kollégámmal minden nap ezek megvalósításán dolgoztunk. Továbbá cél volt ebben a korosztályban a nagypályás tapasztalat megszerzése, a mérkőzés érettség kialakítása. Kezdjenek el gondolkozni csapatban, csapatrészekben. Technikai elemek megfelelő alkalmazása a nagypályás játékhelyzetekben, egyáltalán a játékhelyzetek észlelése. Fejlődni a csapatjáték felépítésében, védekezésből a támadás befejezésig. Minimális kitűzött cél volt még, hogy az első hét hely valamelyikén szerepeljünk.

Verebélyi Gábor, a KTE LA U13 edzője: – Az U13-as korosztállyal ismét az országos bajnokság dél-keleti csoportjában versenyeztünk, ahol öt kiemelt akadémia mellet (Vasas, Ferencváros, Bp. Honvéd MFA, MTK, UTE), három B-szintű egyesület (Szeged, Békéscsaba, KTE) játszott egymás ellen az őszi szezonban kétszer. A szezon elején, nagyon sok ügyes játékos jelentkezett próbajátékra, egyre többen jönnek a korosztályba Kecskemét vonzáskörzetéből, ez köszönhető az NB I-es csapat remek szereplésének is. A jelentkezők közül három játékost igazoltunk le, kettő távozó játékos helyett, így kialakult az őszi keret 20 mezőnyjátékossal három kapussal. Az idei év célja az akadémia képzési filozófiája mellett zajlott, az akadémia által meghatározott négy hetes periodizációban foglaltak szerint. A 4-3-1-es játékrendszer tanulása mellett a fókusz az egyéni képesség fejlesztése volt csapatjáték segítségével. A tizennégy mérkőzésen egy győzelem egy döntetlen jutott nekünk, ami valahol reális, de nyilván azért keserű is. Sajnos van olyan poszt, amelyre nem találtuk meg még az erre a szintre legmegfelelőbb játékosokat. Mint említettem nálunk a képzésen van a hangsúly, ezért minden mérkőzésre a maximálisan nevezhető létszámmal érkeztünk, esetünkben 18 fővel. Többször is tapasztaltuk, hogy ellenfeleink 3-4 cserével jöttek el egy mérkőzésre. Nagy különbség van ebben a korban a játékosok biológiai érettségében, a játékosok nem azonos ütemben fejlődnek, ami érthető és teljesen rendben van, de mérkőzést befolyásoló tényező is tud lenni. Az idei évben a korosztály csatlakozott az MLSZ Tehetség Központ (TK) programjához, három TK edzésen vehettek részt a kiválasztott játékosok, egy edzés nálunk volt, egy Gödöllőn, egy pedig Monoron. Ezeken az edzéseken a három klub kiválasztott játékosai szerepeltek. A TK program tavasszal is folytatódni fog. Az idei év másik különlegessége a Double Pass monitoring volt, ahol csapatunk egyik edzését is figyelték és auditálták a belga cég szakemberei.

Filus Gábor, a KTE LA U12 edzője: – A csapat kiemelt bajnokságban szerepel, ahol nagyon erős csapatokkal találkozunk. Úgy gondolom, hogy ez a gyerekek fejlődéséhez nagyon sokat tud hozzátenni. A 6+1 után jött a 8+1 re váltás, ahol nagyobb területtel találkoztunk, de az átálláshoz gyorsan alkalmazkodtak a játékosok. A gyerekek egyénileg is nagyon sokat fejlődtek, aminek nagyon örülök, csapatjátékban pedig minden mérkőzés után egyre egységesebbek voltunk. Nagyon sok jó teljesítmény a csapatban, gyakorlatilag kapusunktól, Farkas Zéténytől kezdve a csatársorig minden csapatrészben. Mindenki pluszt tud adni a csapat sikerességéhez, így egyre erősebbek vagyunk, ez visz minket előre. A felkészülést január 10-én kezdjük és edzőmérkőzések segítik a felkészülést. Nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani a csapatjátékra, a labdakihozatalokra, a gyors támadásvezetésre és átmenetekre, természetesen a stabilitást a pálya minden területén tartva.