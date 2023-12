– A Körmend ebben a szezonban is az élcsapatok közé tartozik. Különösen veszélyesek hazai pályán. Atletikus gárda, sokat futnak, jól játsszák a pick and rollt, és erősségük a támadó lepattanók megszerzése is. Morgan és Cook a vasiak mozgatórugói, különösen az utóbbi. Komoly tűzerejük van, jól dobnak távolról, és a védelmet kiválóan bontják. Dogo mellettük szintén atletikus dobójátékos. Nem kell bemutatni Ferencz Csabát, aki ikonja a körmendi klubnak. Szélesen tudnak így támadni, a lepattanókért pedig Tolbert és Durázi szokott menni. A kulcskérdés az lesz, hogyan tudjuk limitálni ezeket a gyors játékosaikat. Az utóbbi mérkőzéseken rendre partiban voltunk a nálunk előrébb rangsorolt ellenfelekkel szemben, ám a végén kiénekelték a sajtot a szánkból. Elsősorban magunkat kell legyőznünk, és ha ez sikerül, akkor a győzelem sem marad el. Keményen, profin dolgozott mindenki a héten, előbb-utóbb ennek a munkának meg lesz a gyümölcse. Nincsen előre lefutott mérkőzés, szeretnénk bravúrgyőzelemmel hazatérni – mondta Forray Gábor, a KTE vezetőedzője a mérkőzés kapcsán.