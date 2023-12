A Pécs elleni siker rendkívül fontos volt lélektanilag a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára, ám még rengeteg munka vár az együttesre, hogy stabilizálják magukat. Az aktuális ellenfél két vereséggel a háta mögött érkezik a szombati mérkőzésbe, amelyre ingyenes lesz a belépés mind a hazai, mind a vendég szurkolók számára.

– Negyven percen át vezettünk a Pécs ellen, a végén volt egy hullámvölgyünk, ez betudható annak, hogy többen sérülten is vállalták a játékot, így a rotáció nem működött úgy, ahogyan kéne – nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató – Hosszú út vezet még számunkra odáig, hogy stabilizáljuk helyünket.

Kaposváron a KTE korábbi edzője, Váradi Kornél lemondásáról lehetett olvasni az utóbbi hetekben, akit több szurkolói fórumon is összeboronáltak ezután a kecskemétiekkel. A szakmai igazgató erre is kitért a meccs előtt.

– A kaposvári változás kapcsán annyit szeretnék mondani, ha jól tudom, Váradi Kornél nem mondott le. Amit biztos tudok, hogy mi nem tárgyaltunk vele, és ő nem jön ide. Nem tudjuk, hogy ki főzte ki ezt a sztorit, de azt kell mondanom, hogy szánalmas, hogy ilyen trükkökkel akarják keverni a lapokat. Én azt gondolom, hogy a Kaposvár nagyon szépen szerepelt eddig. A fiatalok komoly szerepet kaptak, sokat fejlődtek, és látszott az eredményen is, mert ott voltak a legjobb nyolc küszöbén. Az edzőváltás rövid távon hoz némi felfordulást – akárcsak nálunk -, majd a jövő zenéje, hogy ez jól vagy balul sül el. Nálunk mindenki maximális alázattal és elszántsággal teszi a dolgát. A stábban Forray Gábornak is megvan a szerepe, és az edzéseken, a pálya mellett Hegedűs Gergely kollégám sokat segít nekem. Most is tartom azt a mondásom, hogy februárig nem akarunk foglalkozni mással, csakis magunkkal, hogy minél jobbak, erősebbek legyünk – mondta Ivkovic.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik Kaposváron.