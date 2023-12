– A bajnokság jövő májusban fejeződik be, akkor tudunk olyan pályatestet lefektetni, mely az UEFA előírásainak is megfelel majd. Nagyságrendileg 50 centiméteres rétegrend kerül kialakításra, vízelvezetéssel, pályafűtéssel, új gyepszőnyeggel. évek óta kerestük erre a forrást, többszöri próbálkozás végén augusztusban született meg az a labdarúgó szövetségi határozat, mely ezt lehetővé teszi. Ez egy tao-keretet jelent, melynek 70 százalékát a környékbeli cégek töltik majd fel, erről az egyeztetések már meg is indultak, a maradék 30 százalékos önrészt, illetve a többletet pedig az önkormányzat vállalta fel a jövő évi költségvetésből. Ritka dolog ez, így nagy köszönettel tartozunk a városnak – mondta dr. Filus Andor.

A KTE ügyvezetője elmondta, a tervek szerint nem fogja érinteni a munka a csapat bajnoki szereplését, nem kell albérletben pályára lépniük.

– A tervek úgy készülnek, hogy az utolsó hazai mérkőzés után el tudjon kezdődni a munka. Ez egy 8-12 hetes folyamat, amit persze érinthet az időjárás szélsőséges esetben. Minden bizonnyal az új szezont el tudjuk kezdeni hazai pályán, így is tervezünk, hogy a csapat és a szurkolók se érzékeljék ezeket a folyamatokat. Nem akarunk máshol játszani – tette hozzá az ügyvezető.

Forrás egyelőre a pályatestre áll rendelkezésre, de keresi a lehetőségeket a további fejlesztésekhez is a klub, tervek mindenesetre erre is vannak.

– A pályatest felújítása már egy olyan helyzetet teremt, ami az elhelyezés kapcsán is kérdéseket vet fel a régi futókör miatt. Amikor feljutottunk, a minimál követelményeknek meg kellett felelni, ezért is tüntettük el a salakpályát. A terv az, hogy szeretnénk a helyét is megszüntetni, így a pályatestet ráhúzni a főépületre. A következő lépés lenne a városi lelátó lebontása, majd egy minden igényt kielégítő megépítése ennek megfelelően. A régi kanyarral is kezdeni kell ezt követően valamit, illetve akkor lehetne egy körbe zárt, kompakt stadion, ha a kijelző alatt is lelátót építenénk. Keressük ehhez is a forrásokat – mondta dr. Filus Andor.

A KTE ügyvezetője hozzátette, két és fél hét van hátra a bajnokságból, szeretnének ebben a periódusban annyi pontot begyűjteni, amennyivel mindenki elégedett lehet, de a 12 csapatos NB I. kiszámíthatatlan. Utolsó meccsüket december 17-én vívják, ezt követően január elejéig kapnak pihenőt a játékosok, hiszen február elején már folytatódik is a bajnokság, addig edzőtáborba is elmegy majd a csapat. Az ügyvezető szót ejtett az ankétról is.

– Sokan jöttek el, és ezt köszönöm nekik. Sok kérdés felmerült, akár a sérültekről, akár a tervekről és a célokról. A sérültek kapcsán Banó-Szabó Bence hamarosan visszatérhet, tulajdonképpen vele egy új játékost igazolhatunk szint januárban. Nikitscher Tamás is elkezdett futni, Nagy Krisztián pedig várhatóan nyáron tér vissza. Ami a célokat illeti, a bajnokság élvez elsőbbséget, de természetesen szeretnénk a kupában is olyan messzire eljutni, amennyire csak lehetséges – tette hozzá dr. Filus Andor.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.