Ahogy azt korábban már mi is felvetettük, Forray Gábor átmeneti visszalépése után kézenfekvő döntés volt, hogy a klub szakmai igazgatója, egyben korábbi edzője, a szövetségi kapitányi rutinnal is rendelkező, Ivkovic Stojan vegye kézbe az irányítást. A Kecskemét szakmai igazgatója így is tesz, hozzátéve, hogy nem terveznek új edzőt igazolni.

– Több, mint egy évtizede lettem a klub szakmai igazgatója – mondta Ivkovic Stojan. – Mindig az volt a törekvésünk, hogy legyen Kecskeméten állandóság. Ide értem a játékoskeretet, a szakmai stábot és a kosárlabda filozófiánkat. Ennyi idő alatt összesen csak két felnőtt magyar játékost, Révész Ádámot és Horti Bálintot szerződtettük, és azt sem lehet ránk mondani, hogy a külföldiek számára átmeneti állomást működtetnék, összesen csak huszonkilenc légiós szerepelt nálunk tizenegy év alatt, jórészük több szezonon át. Emellett az elmúlt két évben már utánpótlás játékost sem igazoltunk, az Akadémiának köszönhetően saját erőből felelünk meg az U23-as szabály követelményeinek. Ugyanez igaz az edzőkre is, próbálunk stabil szakmai irányt tartani, eddig velem három vezetőedző dolgozott, Forray Gábor, Boris Maljkovic és Váradi Kornél. Mi mindig elsősorban önmagunkban, a saját munkánkban bízunk, most sem történik más, átszervezzük a feladatokat a stábban.

Nem látom okát változtatásnak, nem tervezzük, hogy edzőt szerződtetünk a klubhoz, bármennyire is ajánlják ezt nekünk többen, mint ahogy Forray Gábornak is megvan a helye és a feladata a kosárlabdában.

És nem gondolok egyelőre változtatásra a játékoskeretben sem. Állandóságra törekszünk, és van egy rendszerünk, ami az elmúlt években sokszor hozott szép eredményt, és sokszor segített ki minket rosszabb időszakokban. Most is erre akarunk támaszkodni. Nem terveztem, hogy a válogatott után ilyen feladatot lássak el, de ez egy szükséges lépés, a szakmai igazgatónak vállalnia kell a felelősséget a szakmáért, munkáért. Amióta itt vagyok, csak kétszer nem jutottunk rájátszásba, az a célom, hogy minél hamarabb stabilizáljuk a csapat játékát és bátorsággal, fegyelemmel és összefogással elinduljunk előre. Az összefogásba természetesen beleértem szurkolóinkat is, akik már annak idején, az NB I/B-ben is velünk voltak, s végig kitartottak a csapat mellett, amit az elmúlt évtizedben elértünk, az közös sikerünk.