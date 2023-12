A nagyszabású jótékonysági eseményt harminckettedik alkalommal rendezi meg a Jogging Plus Sportegyesület december 31-én, vasárnap délelőtt. A szervezők az idei évben is a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodák javára gyűjtenek, ezért a futóverseny mottója: „Zárjuk együtt az évet egy jó cselekedettel! Támogassuk futva az óvodás gyermekeket!” A verseny mint minden évben idén is a városháza előtti térről indul, a versenyzők a Kossuth utcán többféle távon indulhatnak.

Az eseménnyel kapcsolatban további információt Németh Lászlótól, a +36 30 371-6267-es, és Kószó Évától, a +36 20 967-2867-es telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail címen kérhetnek az érdeklődők.

Forgalomkorlátozásra kell számítani a verseny ideje alatt

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a futóverseny ideje alatt az alábbi forgalmirend-változásokra számíthatnak az autósok: dec. 31-én, vasárnap reggel fél 8-tól lezárják a Kossuth Lajos utca E5-ös út – Kazinczy utca közötti szakaszát. Háromnegyed 10-től délután 1 óráig teljes útlezárás lesz a Kossuth utcán. Ez idő alatt a vasútállomást az Aréna Sportcsarnok parkolóján keresztül lehet megközelíteni.