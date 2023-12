A kecskemétiek jó formában zárhatják az évet, hiszen legutóbb a Dág otthonában nyertek meg egy simának tűnő, de annál keményebb szetteket hozó összecsapást 3–0-ra. Deák Márk csapata nem is áll rosszul a tabellán, hiszen ezt megelőzően a Szegedet is hasonló különbséggel győzte le, így jelenleg ötödik a KRC. A Dunaújváros ellen mondhatni kötelező lenne az újabb magabiztos siker, hiszen az ellenfél eddig mind a 11 mérkőzését elveszítette a bajnokságban. A Kecskemét idegenben már teljesítette is a feladatot, akkor 3–0-ra lépte le aktuális ellenfelét.

A Kecskeméti RC–DKSE találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.