Horváth Krisztofer kitűnő őszön van túl, hiszen gyakorlatilag ott folytatta, ahol a tavasz végén abbahagyta. A kecskeméti támadó a bajnokságban 17 mérkőzésen 6 gólt és 5 gólpasszt jegyzett, míg a MOL Magyar Kupában is hozzátett 1 gólt és 2 gólpasszt az eddigi meneteléshez. Az ősz már csak azért is emlékezetes lehet számára, mert bemutatkozott a magyar válogatottban, Marco Rossi már kétszer is bizalmat szavazott neki.

A szurkolók véleménye egyébként összhangban van a szakírókéval is, hiszen az M4 Sport és a Nemzeti Sport is az ősz álomcsapatába tette 21 éves játékost, aki az országos sportnapilapnál a legjobb osztályzatot kapta a szélső támadók közül. Horváth Krisztofer még januárban igazolt Kecskemétre az olasz Torino kölcsönjátékosaként, azóta 34 tétmérkőzésen 13 gólnál és 8 gólpassznál jár.