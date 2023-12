A Fejér vármegyei kisváros csapata az eddig lejátszott 16 fordulóból huszonegy pontot gyűjtött, ezzel pedig a kilencedik helyen állnak a tabellán. Szorosan ott vannak az élmezőny mögött, mert a hatodik helyezett Kazincbarcikától mindössze két pont választja el őket. A legutóbbi fordulóban hazai pályán azonban súlyos, 7–1-es vereséget szenvedtek el a Nyíregyházától. Ez volt az eddigi legnagyobb arányú vereség, amit a másodosztályban elszenvedtek. Ezzel kapcsolatban a klub honlapján azt írták, hogy talán jobb, hogy most egyszerre betlizett valamennyi játékos, mintha minden meccsen lenne valaki a pályán lévők között, akin elmegy a találkozó. A csákváriak abban reménykednek, hogy ez csak egyszeri kisiklás volt, és vasárnap a Tiszakécske ellen mindenképpen bizonyítani szeretnének.

A hazaiak a legutóbbi fordulóban a BVSC-Zugló otthonában 0–0-as döntetlent értek el. Ezt lehet mondani jónak is olyan szempontból, hogy három egymás utáni vereség után sikerült végre pontot szerezni, de lehet úgy is értékelni, hogy nem sikerült győzelemmel hazatérni. A tény viszont az, hogy a Tisza-parti kisváros csapata jelenleg a tizenötödik helyen áll, és nagyon fontos lenne a vasárnapi mérkőzésen a három pontot megszerezni. Már csak azért is, mert a tizennegyedik helyen álló BVSC-nek csak eggyel, az előtte lévő Szombathelynek pedig hárommal van több pontja. Egy esetleges győzelemmel ugyanis meg lehetne kezdeni a felzárkózást a középmezőnyhöz. A Csákvár elleni mérkőzésről Cipf Dominiket kérdeztük.

– Videóanyagokkal és taktikai feladatokkal megpróbálunk a legjobban felkészülni a Csákvár elleni mérkőzésre, de leginkább a saját játékunkra koncentrálunk, hogy jó és sikeres legyen, valamint gördülékenyen menjen. A befejezésekre helyeztünk nagyobb hangsúlyt ezen a héten – mondta a hazaiak csatára. – Az előző fordulóban a Csákvár kapott hét gólt egy jó formában lévő Nyíregyházától, de erre nem lehet támaszkodni. Ez azért olyan mutatót is jelez felénk, hogy a hétvégi ellenfelünknek több gyenge pontja is van, amit nekünk minél jobban ki kell majd használni. Sajnos mi az őszi szezonban nagyon kevés gólt rúgtunk. Én ennek okát abban látom, hogy hiányoznak a kreatív, magabiztos döntések, amelyekkel tudtunk volna gólhelyzeteket teremteni, vagy gólokat rúgni. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy nem vagyunk elég magabiztosak az ellenfeleink kapuja előtt. Remélem, hogy a Csákvár ellen másképp lesz, mert erre fektettük most a hangsúlyt. Próbáljuk visszaszerezni az önbizalmunkat, sajnos van egy nagy nyeretlenségi szériánk, amiből nehéz felállni. Remélem, hogy ez sikerülni fog és gólokat fogunk rúgni vasárnap a Csákvárnak, ami a három pont megszerzését is jelenti majd – tette hozzá bizakodva Cipf Dominik a mérkőzés kapcsán.

A Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár bajnoki mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.