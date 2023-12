Nehéz találkozó vár péntek este a Kecskeméti TE-re, a lila-fehérek ugyanis a jó erőkből álló Puskás Akadémiához látogatnak. A felcsúti együttes 24 pontjával az ötödik helyen áll, míg a vendégek 20 egységgel a hetedik helyet foglalják el. Ez is azt mutatja, hogy nagyon szoros a mezőny ebben az idényben is. A kecskemétiek egy MTK elleni hazai vereség (1–2), míg a PAFC egy sikertelen fehérvári túra után (1–3) készülnek a találkozóra, így a motivációval egyik oldalon sem lesz majd gond alighanem.

A kecskemétieknek vannak gondjai, Szalai Gábor már az MTK ellen sem játszhatott, Szuhdovszki Somát pedig le kellett cserélni, így nagy kérdés, számíthat-e rájuk majd a szakmai stáb pénteken. Szabó István mindenesetre bízik csapatában.

– Nagyon motivált ellenfélre számítok, mely hazai pályán mindenképpen otthon akarja tartani a három pontot, ez természetes – tekintett a mérkőzés elé Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Nem változott a véleményem annak kapcsán sem, hogy a Puskás Akadémia olyan játékoskerettel, illetve olyan lehetőségekkel bír, melyekkel minden évben egyértelmű esélyes a dobogós helyekre. Nagyszerű játékosaik vannak, ehhez adott egy jó stáb is. Nagyon sokat kell tennünk azért is, hogy akár egy pontot is szerezzünk. Most is maximálisan bízom azonban a játékosaimban, illetve a stábomban, szeretnénk megnehezíteni a hazaiak dolgát. Erőteljes futballt játszanak, kitűnő támadókkal rendelkeznek, sok helyzetet dolgoznak ki. A székesfehérvári vereség sem téveszt meg minket, mert ott is megvoltak a lehetőségeik, de döntő helyzetekben akkor nem tudtak betalálni büntetőből sem. Azt is láttuk viszont, hogyan futballoznak rendszeresen egy Ferencváros ellen akár, így egyértelműen nehéz találkozóra számítok – tette hozzá Szabó István, aki elmondta, sem eddig, sem ezután nem keresett kifogásokat a hiányzók miatt, most sem kívánja ezt megtenni.

A két együttes egymás elleni mérlege tavaly nyár óta a Kecskemét mellett szól, a lila-fehérek két döntetlen mellett kétszer is legyőzték a PAFC-ot, Horváth Krisztofer négyszer vette be ezeken az összecsapásokon a felcsútiak kapuját. Ez persze már a múlt, új meccs, új fejezet nyílik péntek este a csapatok számára.

A Puskás Akadémia–Kecskeméti TE összecsapás péntek este 20 órakor kezdődik a felcsúti Pancho Arénában.