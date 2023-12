Labdarúgás 59 perce

Elmarad a Tiszakécske utolsó mérkőzése

Péntek este az MLSZ hivatalosan is bejelentette, hogy a Merkantil Bank Liga utolsó idei fordulójából több mérkőzést is elhalasztanak. A Tiszakécske – Kozármisleny találkozó is érintett.

Fotó: Szentirmay Tamás / illusztráció

A 2023. december 10-én (vasárnap) 13 órára kisorsolt Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság bajnoki mérkőzést elhalasztja. A bajnoki mérkőzés új kezdési időpontját az MLSZ Versenybizottsága fogja kitűzni – olvasható az MLSZ Versenybizottságának határozatában. A mérkőzést idén már nem valószínű, hogy pótolják, várhatóan erre csak 2024-ben kerül sor. Bár az indoklás erre nem tér ki, vélhetően a pálya állapota miatt jutottak erre a döntésre a felek. Nem ez lesz az egyetlen halasztott találkozó, cikkünk készültekor további négy találkozó halasztása is biztos volt már.

