A találkozó előtt a vendégek tizennyolc pontot gyűjtve a kilencedik helyen álltak a tabellán. Közvetlen mögöttük állt a Tiszakécske II, akik ezen a mérkőzésen kívül még adósak egy találkozóval, amit december 9-én játszanak a Baja otthonában. A Tiszakécske győzelme esetén megelőzte volna a KLC-t, míg vendég győzelem esetén a hírös városiak nagyot ugrottak volna előre. Az is érdekesnek számított, hogy a Kecskemét kapuját az a Halasi Péter védte, aki nem olyan régen még a Tiszakécske NB. II-es csapatának volt a hálóőre. A hazai csapatból több játékossal is együtt játszott annak idején, többek között Baráth Bencével is, aki a tiszakécskei kapuban állt. Ilyen előjelekkel kezdődött a találkozó, ami nagyon ígéretesnek tűnt.

A sok eső miatt nem élő, hanem műfüvön rendezték meg a találkozót. Ez egyik csapat számára nem volt idegen, hiszen a kecskemétiek minden haza mérkőzésüket ilyen pályán játsszák, míg a tiszakécskeiek is gyakran rúgják a labdát hasonló körülmények között. Így tehát egyik fél sem mondhatta el a másikról azt, hogy nem ismeri a játékteret. A két csapatkapitány barátságosan fogott kezet a találkozó elején, de menet közben kiderült, hogy ez nem annyira barátságos, mint kő kemény bajnoki mérkőzés.

Már mindjárt az elején gólt szerzett a Tiszakécske.

Káli Tibor kapott remek labdát a kecskeméti tizenhatos közelében – a vendég szurkolók szerint lesen – csinált egy cselt, majd kilőtte a jobb alsó sarkot 1–0. A 25. percben Major Dávid kapott remek labdát, elhúzott vele a jobb oldalon, teljesen tiszta helyzetből azonban a kapu mellé lőtt. Ígéretes lehetőség volt az egyenlítésre.

A szünetben egyik csapat sem vonult be az öltözőbe, hanem a kispad mellett beszélték meg az edzők a játékosokkal az addigi teljesítményt és a folytató taktikát. A második félidő is izgalmas játékot hozott, bár egy estben kis kakaskodás is kialakult a két csapat játékosai között, amit lökdösődéssel is tarkítottak. A 62. percben Káli lövését lábbal védte Halasi. Aztán egy másik előrevágott labda után a kecskeméti hálóőr finom cselt bemutatva csapta be egykori csapattársát Oláh Mátét. A végére is maradt izgalom, mert a hosszabbítás harmadik percében Pintyi Roland előtt adódott egyenlítési lehetőség, de Baráth Bence óriási bravúrral ki tudta ütni a labdát. A Tiszakécske ezzel a győzelmével a hatodik helyre ugrott a tabellán. Amennyiben a következő elmaradt mérkőzését is megnyeri a Baja ellen, akkor a helyet cserélnek a Kiskunfélegyházával, és ők lesznek az ötödikek.

A két csapat kiváló mérkőzést vívott egymással. Mind a két fél a támadójátékot preferálta, így nem csak izgalmas, de élvezetes is volt a játék. A találkozót nagy harc és küzdelem jellemezte, két egyenrangú ellenfél között, bár a hazaiak több helyzetet alakítottak ki. A játékosok akaratból jelesre vizsgáztak. A két mester pedig mindent beleadott, hogy labdarúgóit jól irányítsa szavakkal is.