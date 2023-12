Jól kezdte a mérkőzést a KNKSE, Kollár és Moharos is akciógóllal, míg Jámbor-Herceg értékesített hétméteressel jelentkezett. Az 5. percben született meg az első hazai találat, ám Moharos egymás után szerzett két góljával tovább építette előnyét a Kecskemét. A 10. percben Moharos saját maga ötödik, csapata nyolcadik gólját is belőtte, és Kollár is újrázni tudott. A fiatal Vásáreczki is hozzátette a magáét a kecskemétiek oldalán, szép gólt jegyzett. Átlépve a félidő második felébe, Jámbor-Herceg újabb hetesgóljával már tíz egység volt a két csapat között, ekkor 3–13 állt az eredményjelzőn. Ezt a különbséget a KNKSE a szünetig tovább növelte, Árvai, Vásáreczki, Palotás, Kollár és Moharos is további gólokkal vétette magát észre, a szünetben 7–22 volt az állás.

A második játékrészben egyértelműen csak a végeredmény volt kérdéses, a két pont sorsát remek játékával – és Szegedi kiváló kapusteljesítményével – a KNKSE már eldöntötte. Czár találatával indított a Kecskemét, majd először a meccsen egymás után két gólt szerzett válasz nélkül a BVSC, 9–23. A 40. percben elérte a tizedik találatát a házigazda. A vendégeknél újabb fiatal tehetség, György is feliratkozott a gólszerzők közé. Szegedi mellett Ács is nagyszerűen védett a meccs második felében, előbbi 46, utóbbi 53 százalékos kapusteljesítménnyel végzett. A hírös városiaknál végül tizenegy játékos is gólt szerzett és a csapat eljutott 40 gólig. A végeredmény 14-40 lett.

– Gratulálok a lányoknak, nagyon fegyelmezetten kézilabdáztak

– értékelt Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző. – Mindenkinek tudtam játékpercet biztosítani, amivel éltek is a játékosaim. Védekezésben jól működtek a csajok, és ennek köszönhetően rengeteg lerohanásgólt tudtunk szerezni. A jövő héten hazai pályán lépünk idén utoljára pályára, remélem hasonlóan jó játékkal zárjuk ezt az évet.

BVSC-Zugló – Kecskeméti NKSE 14–40 (7–22)

Női kézilabda NB II., 10. forduló

Budapest, BVSC-Zugló edzőcsarnok, vezette: Gecsei, Lamberg-Liszkay

A KNKSE gólszerzői: Moharos 8, Jámbor-herceg 7 (5), György 5, Vuletity 4, Vásáreczki 3, Kollár 3, Czár 3, Árvai 3, Varga 2, Megyesi 1, Palotás 1.

Kiállítások: 4 perc, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5

A KNKSE számára még egy mérkőzés van hátra a 2023-as esztendőben. Jövő vasárnap hazai pályán a Malév Sport Club lesz az ellenfél a Messzi István Sportcsarnokban.