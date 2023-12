Hét csapat részvételével, harmadik alkalommal rendezte meg az SC Hírös-Ép a Hájer Sándor emléktornát. A torna lebonyolítási rendszere az előző évekhez képest változott, ugyanis a hét csapat körmérkőzéses rendszerben döntötte el, hogy ki a legjobb, azaz mindenki játszott mindenkivel. Ennek ellenére már az utolsó kör előtt eldőlt, hogy ezúttal a mérkőzéseit magabiztosan hozó, a rendező SC Hírös-Ép csapata nyeri a viadalt. Gréczi Gábor csapata százszázalékos teljesítményt nyújtva tartotta otthon a trófeát. A második helyen a Felcsút, a harmadik helyen a Szentes végzett.

– A csapatommal természetesen maximálisan elégedett vagyok, hiszen száz százalékos teljesítménnyel nyertük meg a tornát, ráadásul úgy, hogy hat mérkőzésen mindössze egyetlen egy gólt kaptunk, azt is pontrúgásból – értékelt Gréczi Gábor, a tornagyőztes csapat vezetőedzője. – Ne is volt ez teljesen váratlan, ez az U8-as gárdánk ugyanis egy kiugróan jó korosztály az egyesületen belül is, nagyon sok itt az extra tehetség. Még csak nyolcévesek a srácok, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőlük, de egyelőre azon leszünk, hogy tartsuk ezt a szintet. Ennek megfelelően szeretnénk minél több hasonló tornán részt venni. A mezőny nagyon kiegyensúlyozott volt, ezt az eredmények is mutatják, hiszen nagyarányú győzelem nem is nagyon született, mindegyik mérkőzésen egy-két gólos különbségek voltak, ez mindennél ékesebben mutatja, hogy milyen erős volt az idei viadal.

Az eredményhirdetésen az érmek és a trófea átadását követően különdíjakat is kiosztott a rendező egyesület elnöke, Kertész Zoltán. A legjobb kapusak járó díjat ebben a korcsoportban is szentesi hálóőr vehette át, Somogyi Levente. A legjobb mezőnyjátékos címet a felcsúti Kiripolszki Marcell érdemelte ki, a gólkirályi címet pedig az SC Hírös-Ép játékosa, Balogh Zalán nyerte el. Az SC Hírös-Ép az általa rendezett tornákon a legjobb Hírös-Épes játékosnak is ad különdíjat, ezt az idén László Ádám kapta meg.

Különdíjakat is kaptak a sportolók

Fotó: Vincze Miklós

1. SC Hírös-ÉP 6 6 0 0 13–1 18

2. Felcsút SE 6 4 1 1 8–2 13

3. Szentes 6 6 4 0 2 6–4 12

4. Jászfényszaru 6 3 1 2 7–5 10

5. LUA Baja 6 2 0 4 4–6 6

6. Szilády RFC U8 6 0 1 5 1–9 1

7. Kecskeméti LC 6 0 1 5 0–12 1