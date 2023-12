A 34 éves kecskeméti sportoló szakmáját tekintve mechatronkai műszerész. Fontosnak tartja, hogy ne csak fizikailag, de szellemileg is fejlessze magát, ezért a munkáját is maximális odaadással végzi, csakúgy, mint a sportot. Jelenleg is képzi magát, programozást tanul. Édesanyjával karöltve kicsinek is tart Mocorgó tornát, ezért 2018-ban elvégzett egy fitenss instruktor képzést is, hogy az ott szerzett tapasztalatokkal még nagyobb felkészültséggel kalauzolja az egészen kicsi gyerekeket a torna világában.

Életfilozófiája szerint bátorsággal kell nekifutni az életnek. Ha már itt vagyok, legyen bátorságom azt az életet élni, amelyet jónak látok, mert ha meg sem próbálom sosem derül ki, hogy mi tett volna ha – hangsúlyozta a sportoló. Hozzátette: sikertelenség és kudarc nélkül talán sosem gondoljuk át, hogy hol is tartunk pontosan és merre szeretnénk tovább menni. Ez így van a magánéletben és a sportban is. Egyszóval még az először rossznak tűnő dolgok is a mi érdekünkben történnek, hogy felfedezhessük, hogy mi mindenre vagyunk képesek – magyarázta.

Az Obstacle Course Racing (OCR) terepakadályfutás, olyan sport, melyben a versenyzőnek futás közben akadályokat kell leküzdeni. Óriási akaraterő, fizikai és szellemi felkészültség kell egy ilyen versenyhez, azonban Ákos a munkája mellett precíz időbeosztásának és elszántságának köszönhetően 5 éve űzi ezt a sportot.

A munka mellett igyekszem az összhangra, ezért az időmet precízen be kell osztani és ehhez egy jól kialakított rendszert kellett felépíteni – magyarázta a sportoló. Mint mondta, ez a sport sok fajta mozgást igényel, így meglehetősen változatos és tele van fejlődési potenciállal.

Többek között terepfutás, résztávos edzés, úszás, kerékpározás, falmászás, akadályedzés és funkcionális edzés is színesíti a palettát, szóval minél sokoldalúbb a versenyző annál eredményesebb

– tette hozzá.

Mint mondta a versenyeken és az edzéseken erőre, állóképességre, ügyességre, gyorsaságra és robbanékonyságra is szükség van, így szinte megunhatatlan a számára. Ha az ember egyszer rákap az ízére, nehéz elengedni – mondta.

Ákos gyerekkori vágya volt, hogy egyszer részvevőként eljusson az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra. – Szerencsére mind kettőt sikerült megtapasztalni és megélhettem azt, hogy a befektetett munkának értéke van.

Eddigi élete egyik legnagyobb kalandja azonban mégiscsak a Ninja Warriors-ban való szereplés volt.

A műsorba a sportnak köszönhetően került be. Az ott megélt izgalom tovább tolta az élménybefogadó küszöbömet, ami a későbbi versenyeken igen nagy energiát nyújtott számomra – hangsúlyozta a sportoló. Hozzátette: úgy érzem, kellenek azok a váratlan történések erő- és bátorságpróbák, amelyek kimozdítanak a komfortzónánkból, mert olyan helyzeteket élhetünk meg ezáltal, amiktől csak többek leszünk, így le tudjuk bontani a falakat amiket a félelmeink építettek.

Eufóriát él át a versenyeken

Ákos hazai és külföldi versenyeken is eredményesen szerepel, melyek előtt saját maga állítja össze az edzéstervet. Azonban mint mondta, vannak a környezetében olyan emberek is, akik a finomhangolásban vállalnak szerepet, ezzel segítve munkáját. A versenyekre meditatív tevékenységként is tekint, mert közben mint mondja nem kell „agyalni” semmin. Úgy gondolom ebben a felgyorsult világban mindenkinek szüksége van egy olyan tevékenységre, ahol ezt meg tudja tapasztalni, mert fontos az önbizalom, a sikerélmény és az elégedettség érzését megélni. Ezek az érzések egy euforikus állapotba kerítenek és tartósan jó közérzetet biztosítanak, majd ebből lehet a hétköznapok megpróbáltatásaira energiával töltekezni – tette hozzá.

Összegzésként Ákos elmondta, hogy örül annak, hogy az élete úgy alakult ahogy. Eredményeivel leginkább fiatalkori önmagának üzen - hogy kitartással és munkával sok mindent el lehet érni az életben, de a legfontosabb szerinte elindulni és megpróbálni.