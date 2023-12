A vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli, Közép és Nyugati csoportjában november utolsó hétvégéjén zárultak a küzdelmek, igaz, akkor már csak halasztott mérkőzéseket vívtak meg. Az Északi csoport csapataira azonban még ezen a hétvégén is nagyüzem vár. Az Északi csoportban az ősz folyamán végig rendkívül szoros volt a felsőház, olykor hetente váltogatták egymást a csapatok az élen, mígnem aztán az utolsó előtti forduló eredményei úgy alakultak – pontosabban úgy alakították a győzni tudók –, hogy az már egy héttel a zárás előtt eldőlt, hogy az őszi éllovas csakis a Ladánybene vagy a Helvécia lehet. A harmadik helyre még öt csapatnak van esélye befutni.

Az éllovas Ladánybene idegenben zárja az évet, a Kerekegyháza második csapatának a vendégei lesznek. Miután a Kerekegyháza a vármegyei másodosztályban és az U19-es bajnokságban is szerepeltet csapatot, és azok a bajnokságok már szünetelnek, az egyébként is meglepetésekre képes Kerekegyháza minden bizonnyal nem lesz könnyű ellenfél, nagy feladat előtt áll a Bene. A második helyen álló Helvéciának látszólag sokkal könnyebb a dolga, hiszen a sereghajtó, az idén eddig mindössze két pontot szerző Fülöpjakabot látják vendégül. A 3. hely tekintetében a Tiszaug az a csapat, amelynek a sorsa a saját kezében van, ha legyőzik a Jakabszállást hazai pályán, akkor a harmadik helyen végeznek, felesleges bármiféle számolgatás. Tiszaugi pontvesztés esetén előzhet a Pálmonostora, amennyiben képes győzni Ágasegyházán, és előzhet akár a Katonatelep vagy a Jászszentlászló is, utóbbi kettő közösen azonban biztosan nem, hiszen egymás ellen játszanak.

A hétvége teljes programja:

Szombat, 13.00: Vasutas SK–SC Hírös-Ép II., Kerekegyháza II.–Ladánybene, Helvécia–Fülöpjakab, Jászszentlászló–Katonatelep, Tiszaug–Jakabszállás, Tiszasas–Bugac.

Vasárnap, 13.00: Tiszaalpár-Ballószög, Ágasegyháza–Pálmonostora.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 14 10 1 3 57–24 31

2. HELVÉCIA 14 10 1 3 45–27 31

3. TISZAUG 14 8 2 4 36–21 26

4. PÁLMONOSTORA 14 8 1 5 37–20 25

5. KATONATELEP 14 8 1 5 39–24 25

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 14 7 3 4 23–25 24

7. BALLÓSZÖG 14 6 5 3 40–39 23

8. KEREKEGYHÁZA II. 14 6 1 7 47–41 19

9. ÁGASEGYHÁZA 14 6 1 7 31–30 19

10. SC HÍRÖS-ÉP II. 13 5 4 4 31–20 19

11. VASUTAS SK 14 5 3 6 30–43 18

12. BUGAC 14 4 6 4 26–26 18

13. TISZASAS 13 5 2 6 28–34 17

14. TISZAALPÁR 14 4 1 9 20–44 13

15. JAKABSZÁLLÁS 14 1 2 11 13–28 5

16. FÜLÖPJAKAB 14 0 2 12 17–74 2