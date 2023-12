– A túrázás tekintetében az egyesület tagjai által szerzett relikviák mellett tematikusan bemutatásra került a túraútvonalak építésének menete. A rendezvény megszervezésének és lebonyolításának folyamata, okmányrendszere, egy túrázónak egy túra teljesítésére való felkészülésének lépései és feladatai, ajánlott felszerelései is. Tekintettel arra, hogy az egyesület a túrarendezvények szervezése során törekszik a települési értékek, a helyőrségi katonai hagyományok bemutatására is, a kiállításon egy tablót szenteltünk a Túrázás és hagyományápolás témakörének is. A felsoroltak alapján elmondható, hogy a látogató a kiállítás megtekintésével nemcsak az egyesületi emlékekkel ismerkedhet meg, hanem ötleteket, inspirációt, instrukciókat talál a túrára való felkészülésre, vagy akár egy túrarendezvény szervezésével kapcsolatban is – sorolta Buza Vince.

Az egyesület várja az egyéni érdeklődők, vagy akár csoportok látogatását. Az emlékszoba azonban kizárólag előzetes egyeztetés alapján tekinthető meg.