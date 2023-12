Azonnal egy 5–0-ás rohammal kezdett a Kaposvár, majd Karahodzsics büntetőivel a KTE is elkezdte a pontgyártást. Ivkovic három pontot érő akciója után 7–5 állt a kijelzőn, majd Dramicanin volt harcos, jutalma egy kettes és egy ráadás büntető volt, melyet szintén értékesített. Karahodzsics ragadta meg az alkalmat, és szerzett vezetést csapatának, Tóth Barna villanása után, 12–16-nál időt kért a hazai gárda. Lendületben maradtak a hírös városiak, 14–27-re lógtak meg Sinik két utolsó percben elsüllyesztett hárompontosával.

A másodi negyedben Bogdán a sarokból szépített, majd Abell hozta be tízen belülre a somogyi alakulatot, 19–27. Wittmann, majd Dramicanin volt eredményes a KTE-nél, ezután Halmai pillanatai következtek, 24–31-nél időt kért Ivkovic Stojan. Wittmann két kettessel jelezte, hogy megértette az intelmeket, ezután Bogues cikázott végig a védők között, míg a túloldalon egy távoli esett be, 27–37. Wittmann hárompontosa hibátlan volt, akárcsak Kucseráé, szünetre végül 36–48-al mehettek a felek, a Kecskemét jól játszott, kézben tartotta a találkozót, még ha a védekezéssel nem is volt mindig elégedett Ivkovic Stojan.

Eaddy tempója nyitotta meg a harmadik etapot, míg a túloldalon Sinik dudaszó pillanatában elengedett hármasa hullott be. Abell tüzelt kintről, Koprivica pedig palánk alól volt eredményes. Jackson faragta tovább a különbséget, 45–51-nél vendég időkérés következett. Sinik kiváló formában dobott, de ritmust fogott a Kaposvár, 52–54-re jöttek fel. Wittmann triplája a legjobbkor érkezett, aztán Karahodzsics termelte be a gyűrű alól emberrel együtt, 52–59. Ismét visszajött két egységre Fazekas büntetőit követően a hazai csapat, de Wittmann és Sinik gondoskodott róla, hogy ne sokáig maradjon ez így. Felváltva estek a kosarak, a záró negyed előtt hárompontos KTE-vezetést mutatott a kijelző, 64–67.

Kucsera villant meg távolról, majd egy hármassal hozta vissza a meccsbe a házigazdát Abell, 69–74. Felgyorsult a játék, és ez pontatlanságokhoz vezetett. Öt perccel a vége előtt 75–80-ra a KTE vezetett. Dramicanin maradt üresen a sarokban, jól megnézte, és elsüllyesztette a hármast. Időt kért a Kaposvár, ám Dramicaninnal nem tudtak mit kezdeni. Két somogyi kettes után Sinik maradt higgadt a büntetővonalon. A szerb irányító elemében volt, és kosaraival lezárta a meccset, a végeredmény 86–97 lett így.

A győzelem ellenére Ivkovic Stojan nem volt teljesen elégedett csapata mutatott játékával, főleg a védekezéssel, ezzel együtt nagyon fontos sikert értek el idegenben, ami lendületet adhat az év hajrájához.

– A védekezésünk abszolút nem volt jó, nem szabad így kosárlabdázni. Hosszú út áll még előttünk, hogy a csapat stramm legyen. Az egyik amerikai játékosunk nélkül is szimpatikus csapatként játszottunk. A fiatalok is nagyon komolyan hozzátettek ma a sikerhez. Összességében boldog vagyok a győzelem miatt, ám még van mit javítani a játékunkon – értékelt a kecskeméti együttes szakmai igazgatója a lefújást követően önkritikusan.

A Duna Aszfalt-DTKH még pályára lép az ünnepek előtt, szerdán 18 órakor az Atomerőmű SE-t fogadják majd a Messzi István Sportcsarnokban a kecskemétiek. Ezen felül az évben még egy tétmérkőzés vár a hírös városiakra, december 30-án 17 órakor Sopronban zárják le majd az esztendőt.

Kometa Kaposvári KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 86–97 (14-27, 22-21, 28-19, 22-30)

Kaposvár. V: dr. Mészáros Balázs, Makrai Márton, dr. Németh Patrik

Kaposvár: Krnjajszki 12/6, Abell 15/12, Paár 7/6, Jackson 13/3, Koprivica 14. Csere: Eaddy 9/3, Fazekas 4, Puska -, Halmai 7/3, Bogdán 5/3. Megbízott edző: Szőke Balzs

Kecskemét: Sinik 24/12, Bogues 6, Kucsera 6/6, Ivkovic 3, Karahodzsics 15. Csere: Wittmann 14/6, Dramicanin 24/9, Tóth Barna 5/3. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan