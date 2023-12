A szakmai igazgató szerdán nyilatkozott, amelyben elmondta, hogy a keretben és a stábban sem tervez változtatásokat. Az újonc pécsi gárda 5-5-ös mérleggel áll a pontvadászat középmezőnyében, így egészen biztosan kemény csata vár a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétre, amely szeretné harmadik sikerét bezsebelni az alapszakaszban. Erre szükség is lenne, hiszen jelenleg sereghajtó a gárda.

– A szezonban eddig tüzetesen nem ástam bele magam a többi együttes munkásságába, csak a mi csapatunk mindennapi életét, munkáját követtem - mondta a mérkőzést megelőzően Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Most nyilvánvalóan ez megváltozik, és elkezdtem felmérni a soron következő ellenfeleinket. Biztosan vissza kell még rázódnom nekem is ebbe a ritmusba. Természetesen látom a tabellát, és azt is tudom, hogy az újonc Pécs jól szerepel az alapszakaszban. De nekünk most elsősorban magunkra kell koncentrálnunk, hogy meccsről meccsre erősebbek legyünk, az energiákat most tényleg a legfontosabb dolgokra kell összpontosítanunk, azaz saját a csapatunkra, a játékunkra. Szurkolóinkban és az egész csapatban is nagyon bízom. Most arra van szükség, hogy összezárjunk, és mindenki azon dolgozzon, hogy sikerrel vegyük a következő feladatokat. Sok munka, elhivatottság és alázat kell most mindenkitől. Remélem, hogy ahogyan a múltban, most is sikerrel vesszük az akadályokat, és elindulunk közösen felfelé – zárta gondolatait a szakember.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban pénteken.