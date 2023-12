– Az eseménynek az volt a fő célja, hogy a kerékpársportot népszerűsítsük, hogy minél több gyereknek meg tudjuk mutatni ennek a sportnak az aspektusát. Így talán kedvet tudunk adni azoknak a diákoknak, gyerekeknek, akik még nem orientálódtak egy bizonyos sportág felé. Szerencsés esetben pont a kerékpár lesz az, amit megkedvelnek és a későbbiek során ezzel szeretnének foglalkozni – mondta Dér Zsolt az országúti kerékpárosok szövetségi kapitánya.

A keréksport az utóbbi időben ugrásszerűen fejlődött, és a jó versenyzők révén egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ettől függetlenül a szövetség azt szeretné, ha sokkal nagyobb tömegbázist tudnának maguk mögött. A bemutatóra most eljött U17-es korosztályúak egyes tagjai már olimpiai játékokon is részt vettek már. Több nívós versenyen, többek között külföldön is voltak, ahol megmérettették magukat. Az U19-es korosztályúak pedig már világkupákon, Európa és világbajnokságon is részt tudnak venni.

A sportolók az iskola tornatermében megmutatták a kerékpározás egyik módját, még pedig a görgőzést, ami egy kiegészítő edzés ilyenkor télen. Nem mellesleg pedig bemelegítő eszközként is szolgál a különböző versenyek előtt. Mondhatjuk azt is, hogy a görgőzés szerves része az országúti kerékpározásnak. A szabadgörgő mellett az okosgörgőket is megmutatták, ami egy videójáték szerinti élményt tud nyújtani a fiataloknak, mert virtuális térben tudnak másokkal is versenyezni, vagy edzeni. Az okosgörgőt néhány éve fejlesztették ki, így kevésbé monotonok a téli edzések. A diákok ki is próbálhatták a görgőzést, és mint mondták nem olyan egyszerű, főleg nem a szabadgörgőzés. A versenyzők között volt olyan, aki ezt elengedett kormánnyal is megtudta csinálni.

A kecskeméti székhelyű MBH Bank Cycling Team versenyzői közül is többen ott voltak a bemutatón. Az egyesület fiatal tagjai az elmúlt években sokat fejlődtek, így 2024-től egy olasz, a Colpat Balant kontinentális csapatnak, lesznek a fiók csapata. Az MBH Bank Cycling Team versenyzői közül többen is profi szerződést kaptak az olasz egyesülettől.