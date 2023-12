A 2. helyen telel a Kaskanyú a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában. Azért sem kis bravúr ez, mert egy igen lendületes hajrával futottak be a képzeletbeli dobogó második fokára.

A Kasi a tizenhárom meccséből tizenegyet megnyert, két alkalommal szenvedett vereséget, ötvenötször zörgette meg az ellenfelek hálóját, és hátul mindössze huszonegy alkalommal kapitulált.

Kaskantyún évek óta tervszerű munka folyik, és az alapvető célt, hogy a csapat meghatározó tényezője legyen a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjának, viszonylag hamar sikerült elérniük. Egy másik vágyuk még nem vált valóra az elmúlt egy-két évben, ez az éremszerzés. A közelmúltbeli bajnokságokban rendre ott álltak a képzeletbeli dobogó alsó foka környékén, volt, hogy lehetőségük is volt szétnézni az elemvényről, ám a záráskor végül mindig lecsúsztak róla. Az idén az őszi idényt a 2. helyen zárták. Természetesen egyáltalán nem volt sima az idevezető út, rangadókat kellett nyerni ehhez, nem is akármilyeneket. Volt olyan derbi, amit elbuktak, de voltak olyanok is, amiket bravúrral nyertek meg, mint például amikor a zárófordulóban a bajnoki címvédő otthonában, Soltvadkerten sikerült győzniük.

Virág Tibor, az egyesület elnöke tulajdonképpen a bőség zavarával küzd, amikor azt a kérdést kapja, hogy idézze fel a csapata legemlékezetesebb őszi rangadóját. – Sok emlékezetes rangadót játszottunk, és az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb élmény a második fordulóban elért győzelem volt. Akkor a nem csak hazai pályán erős, hanem hazai pályán egyenesen szinte félelmetes Kunfehértó vendége voltunk. Arra a mérkőzésre csere nélkül tudtunk kiállni, és ennek ellenére sikerült a győzelmet megszereznünk. No, az igazi férfi munka volt. De a említhetném a balotaszállási vendégjátékunkat is, hiszen oda sem nyerni járnak a csapatok, és nekünk egy nagyon erős Balotát sikerült az otthonában meglepni, de természetesen felejthetetlen marad az őszi utolsó forduló is. Akkor a minél előnyösebb téli helyezés volt a tét, és idegenben le tudtuk győzni a bajnoki címvédő, Vadkert FC STE II. csapatát, azon a meccsen, amely előtt egy lyukas petákot nem tett volna senki arra, hogy képesek leszünk győzni, kivéve persze minket.

A keret a nyáron inkább fogyatkozott, mint nőtt, ugyanakkor abból a szükségből, hogy nem volt elég hosszú a kispad, az őszi idény előrehaladtával sikerült erényt kovácsolni. – A nyáron tízen elmentek a csapatból, vagy pedig abba hagyták a nyagypályás játékot – tekintett vissza az elnök. – Sikerült néhány játékost igazolnunk, de a húszas kertben sajnos volt olyan játékos is, akit nem is láttunk az ősszel, mindennek a tetejébe sok sérültünk is volt, így sokszor csere nélkül, vagy – és ez volt a leginkább jellemző – egy-két cserével vágtunk neki a mérkőzéseknek. Ez persze úgy fest, hogy mindenképpen baj, pontosabban probléma, végül azonban az előnyünkre vált, hiszen a mérkőzések hetven százalékára ugyanazzal a kezdővel tudtunk kiállni, és ez meghozta az eredményét, hiszen összeálltak a srácok és az utolsó hét mérkőzést – amelyek között igen komoly ki-ki rangadók is voltak – győzelemmel hoztuk. A végére nagyon össze is állt a keret, amelynek nagy erénye, hogy itt mindenki figyel a másikra. Eltűntek a mérkőzésen, illetve az előtte és utána lefolytatott viták, veszekedések, ennek a helyét átvette egymás folyamatos biztatása, a pályán a játékostárstól nem számon kérték az esetleges hibáját, hanem igyekeznek kijavítani, kiküszöbölni.

Bács-Kiskun vármegyében a harmadosztályú bajnokság négy csoportból áll, és minden évben rendre megy a vita, hogy vajon melyik a legerősebb. Természetesen mindenki azt a csoportot tartja a legerősebbnek, amelyben szerepel. Az egyébként bizonyítékok híján eldönthetetlen vitában komoly érv az, amit a Közép csoportban szereplők hangoztatnak, hogy ez az a csoport, amelyben van egy rakás második csapat. Tehát olyan csapat, amelynek az első számú garnitúrája a vármegyei első vagy második osztályban szerepel. Pontosabban csak itt vannak olyan csapatok. Adódik a kérdés, hogy ez mennyiben nehezíti meg az ilyen szempontból mindenképpen kiscsapatnak minősíthető Kasi dolgát.

– Az előző, a 2022/23-as idényhez képest 2023 nyarán a csoportunk nem hogy gyengült volna, hanem extra erőssé tette a szövetség. Két évvel ezelőtt a Déli csoport első két helyezettjét, a Kunfehértót és a Balotaszállást tették át a mi csoportunkba – mindkét csapat jelentős játékerőt képvisel, összeszokott minőségi játékosokkal –, a mögöttünk álló nyáron pedig megkaptuk az északi bajnok Fülöpszállást és a dobogós Szabadszállást. És akkor még nem beszéltünk a már eleve csoporttag vármegye egyes csapatok második garnitúráiról, ezek ugyebár a Kiskőrösi LC II., a Kecel FC II., az Akasztó II. és a Soltvadkert II. gárdája. Ez még nem is volna baj, csakhogy erre az utóbbi halmazra az a jellemző, hogy a rangadókon rendszeresen játszanak vissza a vármegye egyes csapatok legjobbjai, akik – rendesen leedzett, jó képességű labdarúgók lévén – eldöntik, megnyerik a csapataiknak a rangadókat. Nem is kell belőlük sok egy vármegye hármas rangadóra.

Ez Virág Tibor véleménye szerint komoly hátrányt jelent az igazi kiscsapatok számára, és az egyenlő feltételeket is befolyásolja. – Úgy gondolom, hogy a kiscsapatokkal szemben nem korrekt az az MLSZ-szabályozás sem, hogy ha valakit kiállítanak, majd azt követően akár több mérkőzésre is eltiltanak a vármegye egyben, akkor simán játszhat a vármegye háromban. Véleményem szerint adná magát a dolog, hogy akit eltiltanak, az legyen eltiltott, és ne játszhasson le az eltiltás alatt. Ezen – véleményem szerint – visszásságok miatt köszönhetően szűnt meg a szinte emberemlékezet óta a csoportban játszó Tázlár, és sok kiscsapat sorsa is igen bizonytalan még, én el tudok még képzelni visszalépéseket. És hogy ez hogy függ össze? Úgy, hogy mondjuk az a kiscsapat, amelyik a visszajátszások következtében elkap mondjuk egy hétvégén a vármegye egyes játékosokkal megerősített ellenfelétől tíz, tizenöt gólt, az a következő hétvégére már meglehetősen nehezen motiválható. Így hamar elveszítik a kedvüket az igazi amatőr csapatok. Persze a szabályokat nem mi hozzuk, mi csak elszenvedjük -jelentette ki.

A Kasi szép és biztató ősz végi helyezése láttán felmerül a kérdés, hogy az egyesület elnöke aláírná-e most, hogy 2024 nyár elején ez legyen majd a bajnoki végeredmény. – Természetesen már 2023 nyarán is előre aláírtuk volna azt, hogy a tizenhárom őszi mérkőzésből tizenegyet megnyerünk, de nem szeretnék jósolgatni, sem pedig vágyakozni, illetve vágyakat megfogalmazni. Mi megbeszéltük a csapattal, hogy mindig csakis a következő mérkőzéssel foglalkozunk, és hogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Persze azért ehhez a többi csapatnak is lesz pár szava, de az biztos, hogy nagyon sok rangadó lesz acsoportunkba, ami emeli a csoport szívonalát. Nyugodtan állíthatom, hogy az ősszel is voltak olyan mérkőzések a szép számmal, amelyek akár a vármegyei első osztályú szintet is megütötték. A számunkra az is örömöt okoz, hogy bár kicsi a falunk, a rangadókra így is összejön két-háromszáz néző. A környékbeli településekről, ahol nincs csapat – Csengőd, Páhi, Soltszentimre – sokan járnak át hozzánk meccset nézni, de jönnek Kiskőrösről is szép számmal.

Jelentős változásokat nem terveznek a keretben a téli szünetben, a felkészülést ugyanakkor nagyon komolyan fogják venni, mert a tavaszi rajt első szakasza akár a végeredmény tekintetében is meghatározó lehet. – A kereten ilyenkor télen nagyon nehéz változtatni, ugyanakkor három játékost szeretnénk igazolni, hogy minden mérkőzésen legalább tizenöt fős létszámmal tudjunk kiállni. Azt senki nem jelezte, hogy el szeretne menni, ez mindenképpen pozitívum. A felkészülést kispályás tornákkal kezdjük – a csapatösszhang továbbjavítása érdekében – , februárban pedig két, három edzőmérkőzést tervezünk, ugyanis az első négy tavaszi forduló meghatározó lesz. Négy nagyon erős csapattal kezdünk, a Kiskőrösi LC II., a Kunfehértó, a Szabadszállás és az Akasztó II. lesz az ellenfél.

A kaskantyúi házi góllövőlista:

24 gólos: Kovács Zsolt.

5 gólos: Oroszi László

4 gólos: Makó Zsolt, Tratter Tibor

2 gólos: Hleba Szergej, Kiss Patrik, Lasztovicza Ákos, Széhn.

1 gólos: Bánszki Dávid, Bartha Roland, Solymosi Dániel, Supka Alexander, Záhonyi Mátyás.