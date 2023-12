Az U9-es korosztály számára rendezett viadalnak a lebonyolítása az előző évekhez képest megváltozott. Korábban csoportkört vívtak a résztvevők, hogy azt követően helyosztókkal döntsék el a helyezéseket, az idén viszont körmérkőzéses rendszerű volt a torna, vagyis mindenki találkozott mindenkivel. Hét csapat nevezett az idén, és a sok mérkőzésnek köszönhetően egész nap pattogott a labda a Messzi István Sportcsarnokban. Nézők is voltak szép számban, mindegyik csapatot külön küldöttség buzdította. A versengés a kecskeméti derbi, az SC Hírös-Ép és a Kecskeméti LC összecsapásával indult – ezt 3–0 arányban nyerte meg a rendező egyesület csapata –, hogy aztán az SC Hírös-Ép és a Jászfényszaru VSE mérkőzésével záruljon a minibajnokság. A tornát a Jászfényszaru nyerte, száz százalékos teljesítménnyel, miután mind a hat találkozójukon győzni tudtak. A második helyen a kalocsai Méhecskék SE zárt, a bronzérmet pedig az SC Hírös-Ép U9-es gárdája vehette át.

A versenyzők

Fotó: Vincze Miklós

A végeredmény:

1. Jászfényszaru VSE U9 6 6 0 0 24–4 18

2. Méhecskék SE Kalocsa 6 4 1 1 8–10 13

3. SC Hírös-ÉP 6 4 0 2 12

4. Szanda 6 2 1 3 9–8 7

5. Szentes 6 1 2 3 6–9 5

6. Szilády RFC 6 8–20 3

7. Kecskeméti LC 6 0 2 4 0–10 2

A Szilády csapat

Fotó: Vincze Miklós

– Nagyszerű nap volt ez a számunkra, köszönjük a meghívást az SC Hírös-Épnek – kezdte értékelését Romsics Attila, a Méhecskék SE Kalocsa U9-es csapatának a vezetőedzője. – Mindig is szerettünk ilyen nagyobb szabású tornákon elindulni, ráadásul ma elég jól is szerepeltek a srácok. Mi tagadás, egy kicsit nyögvenyelősen indult a reggel, de aztán összeszedtük magunkat. Az utolsó meccsen sajnos kikaptunk, akkorra már el is fáradt a társaság, de a Jászfényszaru erősebb csapat is nálunk, ezúton is szeretnék gratulálni nekik a tornagyőzelemhez. A helyezésünkkel, az ezüstéremmel elégedett vagyok, ami miatt némi hiányérzetem van, az az, hogy meglehetősen kevés gólt szereztünk.

Azokat a meccseket is csak egy góllal nyertük meg, amikor a játék képe alapján többel is nyerhettünk volna, de emiatt nem panaszkodom, hiszen mindössze egy mérkőzést nem sikerült megnyernünk.

– Már harmadik éve vagyunk jelen ezen a kecskeméti tornán, az idén is nagyon örültünk a kecskeméti barátaink meghívásának, szívesen jövünk Kecskemétre – nyilatkozta Tarr Gergely, a jászfényszarui utánpótlás szakmai vezetője, és a Bánhidi József emléktornát megnyerő csapat vezetőedzője. – Tavaly sikerült a döntőbe jutnunk, ám ott a LUA Bajától vereséget szenvedtünk, az idén viszont sikerült megnyernünk a tornát. A srácokkal maximálisan elégedett vagyok, hiszen már a legelső meccstől kezdve végig nagyon élesek voltak. A szünet után nagyon várták már, hogy lehessen végre focizni egy nagyot. Ezt a brigádot csupa olyan srác alkotja, akik nem nagyon szeretnek otthon ülni, ez látszott is a mai napon, hiszen hihetetlenül nagy kedvvel vetették bele magukat a játékba a karácsonyi bejglizés után.

Jól teljesítettek, meggyőződésem, hogy a semleges nézők számára is tetszetős játékot nyújtottak, és egyáltalán nem mellékesen még eredményesek is voltak.

Úgy gondolom, hogy egy edzőnek ez a felállás, ennek a két feltételnek az együttállása az álma. Azzal együtt, hogy az aranyérem a miénk lett, szeretném az egész mezőnyt megdicsérni, hiszen végig rendkívül színvonalas volt a torna, rendre szoros meccseket vívtak a csapatok, akik a mezőny alsó felében végeztek, azok is kitettek magukért.

Ahogy az az SC Hírös-Ép tornáin megszokott, az érmek kiosztását követően különdíjat is átvehettek az arra érdemesek. Az U9-es torna legjobb kapusának járó különdíjat a szentesi Schwartz Marcell kapta. A legjobb mezőnyjátékos címet a jászfényszarui Vitányi Dávid nyerte el. Az SC Hírös-Ép játékosa, Kis Barnabás lett a gólkirály. A rendező egyesület legjobb játékosa minősítést Csernus Bálint érdemelte ki.