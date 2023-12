A kecskeméti fiatalok tizenegy mérkőzést játszottak le, a mérlegük ötven százalékos. Négy alkalommal hagyták el győztesen a pályát, háromszor megosztoztak az aktuális ellenfelükkel a pontokon és négyszer szenvedtek vereséget. A csapat gólkülönbsége 47–37 lett, tehát plusz tízzel zárt a gárda. Móra Viktor, a csapat vezetőedzője foglalta össze röviden csapata őszi teljesítményét.

– A korosztályhoz képest is egy igen fiatal csapat került hozzám a nyáron, és a keretben vannak olyan játékosok, akik szinte még csak most kezdték a futsalt – mutatta be a keretet. – A nagypályás foci művelése mellett azonban az úgymond kezdők is nagyon szépen beilleszkedtek a csapatba, és kialakult egy szerethető brigád, ami nem egyszer eredményes is tudott lenni a pályán. Vannak emlékezetes meccseink, sőt, emlékezetes sikereink, arra például nagyon szívesen tekintünk vissza, amikor 8–0 arányban sikerült legyőznünk a budaörsi Aramis csapatát. Hetente két edzésen gyakoroljuk a futsal elemeket, amiket a srácok egyre magabiztosabban alkalmaznak. A célunk a klubnál az, hogy megerősítsük a fiúkban a futsal sport iránti szenvedélyt, de ahogy szoktam látni a szemekben, ezzel nincs és nem is lesz különösebb probléma.

A ScoreGoal Kecskemét U17 házi góllövőlistája:

10 gólos Major András

8 gólos: Czumbil Mihály.

7 gólos: Keresztes Hzoltán.

4 gólos: Hajnal Viktor, Németi Nataniel, Vári Mátyás.

3 gólos: Nádudvari Bence.

1 gólos: Abonyi Bálint, Diószegi Kristóf, Kozák Zoltán, Makai Sándor.