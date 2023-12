A kecskeméti fiatalok, akárcsak az U17-es gárda, ötvenszázalékos eredményt értek el a 2023/24-es idény első felében. Öt győzelmet arattak, egyszer értek el döntetlent, és öt alkalommal szenvedtek vereséget, negyvennégy rúgott góljukkal szemben csak harminchárom találatot kaptak. Móra Viktort, a csapat vezetőedzőjét kértük fel, hogy röviden összegezze a csapat mögött álló időszakot.

– Olyan fiatalok alkotják ezt a csapatot, akikkel már évek óta együtt dolgozunk a futsalban – jelentette ki a mester. – Vannak megszokott elemeink, amiket jól alkalmaznak a fiúk a pályán, illetve az is nagyon fontos, hogy tudnak már futsalosan gondolkozni, nem kell nekik egy dolgot többször elmagyarázni. Felemás eredményeink vannak a bajnokságban, mert magabiztosan tudtuk verni például a dobogón elhelyezkedő Veszprémet vagy Aramist, ugyanakkor ki tudtunk kapni egy a tabellán nálunk hátrébb elhelyezkedő csapattól is. Ennek az az oka, hogy magas szinteken játszanak a játékosaink nagypályán vagy futsalban, és nem mindig jut idő vagy energia a vasárnapi fordulókra, és így olykor meglehetősen vékony a kispadunk. Azt szeretnénk elérni, hogy ebből a csapatból többen kerüljenek fel a felnőtt első osztályú csapatunkhoz. Nagyon büszkék vagyunk az utánpótlás válogatott játékosainkra. Jelenleg három kecskeméti nevelésű fiatalunk érdemelte ki a címeres mez viselését, Haász Beni, Kajtár Mátyás és Lehotai Ákos. Remélem, hogy ez a felsorolás a későbbiekben még újabb nevekkel is bővül.

A ScoreGoal Kecskemét U19-es csapatának a házi góllövőlistája:

11 gólos: Balis Gergő, Tóth László.

7 gólos: Gondi Károly.

6 gólos: Hajnal Norbert.

4 gólos: Sallai Dániel.

2 gólos: Gyenei András, László Gamás.

1 gólos: Geiger Ábel.