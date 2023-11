Az idei versenyszezon nem indult túl sikeresen a bajai autóversenyző számára, sok volt a műszaki hiba a futamokon. Kettőt mégis megnyert, egyet pedig a műszaki hiba ellenére sikerült teljesítenie, bekocogott a célba óriási szerencsével, hiszen a fékrendszer meghibásodott a futam alatt.

– Azt kell mondjam, hogy az eddigi legveszélyesebb versenyem volt, de sikerült, megúsztuk. Sok minden eszembe jutott verseny közben, de nem volt opció a kiállás, mérlegeltem, hogy a kockázat, amit bevállaltam nem volt igazán óriási, szerintem. Lehetett volna picit gyorsabban menni, de abban bőven benne lett volna, hogy nagyon csúnyán összetöröm az autót. Ezzel együtt nem javaslom senkinek. Ezt követően elrajtolni sem tudtunk, mert az időmérő edzésen felrobbant a motor. Ezek után már úgy voltunk, hogy a következő versenyeken mindent meg kell nyernünk. A következő két Spa-i hétvégén mindkét futamon sikerült teljesíteni azt, amit vártunk. Bár egyiken a belga versenyző kicsit meglepett, mert saját fegyveremet fordította ellenem, az időmérőt megnyerte – fogalmazott Vizin Tamás.

Fotó: Beküldött fotó

Mi is a saját fegyvere?

A saját fegyverről megtudtuk, hogy az időmérő edzéseken az első felében használt gumiszettel vesz részt a bajai versenyző, bemelegszik ő is, az autó is. Utána nem szabad gumit melegíteni. Két gyors kör után kimegy a bokszba, felteszik az új gumikat és várják, hogy az új kerék átmelegedjen a forró autótól.

– Én is kicsit lehiggadok, kitisztul a fejem ilyenkor. Úgy tudok kimenni az új gumival, hogy tökéletesen teljesítek a pályán. Ezt kifigyelték a belgák. Utána már másképp mentem ki az időmérő edzéseken. Sikerült megnyerni a két Spa-i versenyt, de érdekes módon a második hétvégére látványosan elkezdtek gyorsulni a belga autók. Valószínű találtak az új gumihoz egy sokkal jobb futómű-beállítást. Mi igazán a szezon előtt nem teszteltük az új gumit. Kanyarban nagyobb a tapadása, viszont egyenesben kicsit fogja az autót. Összességében egy picivel gyorsabb, mint a korábbi. Még nem állítottuk be pontosan, nem teszteltük, hogy mi az ideális beállítása. A szezon előtti teszten mindkét napon esett az eső, ami miatt gyakorlatilag használhatatlan a teszt, szezon közben meg nem tartottunk ilyen jellegű tesztet. A következő futamon Le Mans-ban izgalmas volt versenyezni. Nagyon komolyan kergetett a luxemburgi ellenfelem, végig ott volt a nyomomban, végig csatáztunk. Óriási élmény volt, hogy végül én állhattam a dobogó legfelső fokára – sorolta élményeit a bajai autóversenyző.

Le Mans-ban is félórás futamok voltak, gyorsabb pályákon, akár 20 kört is meg tudtak tenni egy futam alatt. A mezőnyből csupán a luxemburgi tartotta vele a lépést, ő és a bajai autóversenyző is rengeteg energiát fektetett a versenyekbe, a felkészülésekbe.

A fizikai és a mentális felkészülés egyaránt fontos

Vizin Tamás hangsúlyozta, hogy hihetetlen sokat foglalkozott a szimulátorral a pályákon, a fizikai felkészülése is nagyon sok részből állt. Olyan kondícióval tudott részt venni a versenyeken, hogy nem merülhetett fel, hogy a legnagyobb csatákban elfárad. A versenyek előtti hetekben folyamatosan minden nap reggel este szimulátorban ült egy-két órát, ezen kívül naponta egy-két órás fizikai, erőnléti edzése is volt. A felkészülés során a mentális edzéseknek is fontos szerepük volt, tudtuk meg a fiatal autóversenyzőtől.

Fotó: Beküldött fotó

– A dijoni futamon egy kisebb balesetet okozott egy kanyar, amit bőven 180 kilométer/órás sebességgel akartam bevenni, de lecsúsztam az útról. A csapat gyorsan helyreigazította az autót, ami nem szenvedett komoly sérüléseket. Így az időmérő edzés nem sikerült túl jól, a csapat kicsit izgalomba került, de biztattam őket, hogy nem lesz baj. Az autót sikerült olyan jól beállítani, hogy a célegyenesek végén egy jobbos kanyarban, ahol jobb oldalon van a betonfal és másik oldalon a boksz utca, folyamatosan a boksz utca mellett kellett mennem, hogy ne tudjon bebújni az ellenfelem. Védekeznem kellett, hogy ki tudjam őt zárni folyamatosan, és állandóan a tükröt néztem, azt figyeltem hol van. Az egyenes végén meg is érkezett, nem csak a tükörben láttam. Óriásit csatáztunk. Azt gondolom, hogy a fizikai és mentális felkészülés meghozta az eredményét, a futam harmada környékén eljutottunk oda, hogy én megfelelően tudtam védekezni, az ellenfelem pedig lemaradt. Amint kialakult a távolság, elkezdtem növelni az előnyömet. Ezt mindkét futamon így sikerült összehozni. Végül neki is műszaki gondja volt a futam végén, de akkor én már megnyugtató előnnyel vezettem. Nagyon fárasztó folyamatosan csatázni − részletezte Vizin Tamás az utolsó futamot.

A félórás futamok másfél perces pályán zajlottak. A felkészülésről a bajai versenyző hozzátette, rendkívül fontos, hogy a felkészülés során tisztában kell lenni azzal, hogy folyamatosan támadni fognak az ellenfelek a pályán, ami komoly fizikai és mentális megterhelést jelent. A jövő évi tervekről megtudtuk, hogy ugyanezzel a csapattal szeretne versenyezni, ugyanezzel az autóval és természetesen a cél az újabb bajnoki cím megszerzése.