A városi derbi előtt a pályaválasztó Kecskeméti LC tíz mérkőzésből öt győzelemmel, két döntetlennel, három vereséggel 17 pontot begyűjtve a 7. helyen áll. A vendég, és a vármegyei első osztályú újonc SC Hírös-Ép két mérkőzéssel többet játszott mint a városi riválisa, a tizenkét találkozóból négyet nyertek, négyet adtak döntetlenre, négyszer hagyták el vesztesen a pályát, ez a teljesítmény jelenle a 9. helyre elég. A gólkülönbsége mindkét csapatnak megfontolt. A KLC 14 gólt rúgott és tízet kapott, az SC Hírös-Ép szintén 14 szerzett gól mellett tizenegyszer kapitulált. Mindez jelenti azt, hogy egyik csapatot sem mosta le papíron akár erősebb ellenfél sem, rendre szoros mérkőzéseket játszanak, bárki is legyen az ellenfél.

A két csapat az idén ősszel a kupában már találkozott, ugyanebben a felállásban, tehát akkor is a Kecskeméti LC volt a pályaválasztó, az a találkozó 2–2-es döntetlen után büntetőkkel dőlt el a hazaiak javára.

Bajnoki mérkőzésen utoljára a 2018/19-es idényben találkoztak, akkor még mind a két gárda a vármegyei másodosztály Északi csoportjában szerepelt. A Kecskeméti LC a következő idényre már a vármegyei első osztályba nevezett, ez az oka annak, hogy jó négy év után találkozik újra bajnokin a megyeszékhely két, a vármegyei bajnokságban szereplő csapata. A 2018/19-es bajnokság őszi idényében a Kecskeméti LC-SC Hírös-Ép találkozó 3–2-re végződött. Azt a mérkőzést, amelyen az első félidő a KLC-á volt – 3–0-ás hazai vezetéssel zárult az első 45 perc –, a második félidő pedig az SC Hírös-Ép bravúros de nem elégséges feltámadását hozta – 3–2-re zárkóztak, de az egyenlítő gólt már nem sikerült betuszkolni – igen népes szurkolótábor tekintette meg. Akárcsak a tavaszi visszavágót, amely a Hírös részéséről Király Dávid, a KLC részéről pedig Major Dávid góljaival 1-1-re végződött. Érdemes megnézni a 2019. március 31-i mérkőzés jegyzőkönyvét, abból ugyanis kiderül, hogy az akkor pályára lépett és nevezett játékosok közül ma már csak kettő-kettő maradt mind a két oldalon.

Az SC Hírös-Épnél Maczelka Gábor lépett pályára, Kövecs Mátét pedig csereként nevezték, a Kecskeméti LC-nál pedig Major Dávid lépett pályára- gólt is szerzett –, Erdélyi Gábor kapust pedig csereként nevezték. Ez a két-két játékos az, aki ma is az akkori csapatát erősíti. Egyik csapatról sem mondható el, hogy játékostemető lenne, a keretben lezajlott jelentős változást mind a két gárdánál minden bizonnyal az osztályváltás okozta. Nem csak a játékosok, a szakmai stáb is teljesen kicserélődött a 2019. március rangadó óta, a Kecskeméti LC technikai vezetője, Koppány Károly az egyetlen, aki akkor is a Kecskeméti LC stábját erősítette, és most szombaton is a Kecskeméti LC kispadján tekinti meg a mérkőzést, és szurkol csapata sikeréért.

Izgalmas, a végletekig kiélezett presztízsmérkőzés várható, amely semleges szurkolók számára is javallott.