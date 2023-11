A bajnok Ferencváros a Fehérvárt fogadta, és az FTC rossz szériája nem szakadt meg, zsinórban második bajnoki meccsét is elveszítette Dejan Stankovic csapata. Vesztüket Szabó Levente káprázatos fejese okozta, mely a 67. percben Kalmár beadása után született (0–1).

A Paks már egy pontszerzéssel is élre állhatott ezt követően, ám a tolnaiak nem tudták ezt teljesíteni Debrecenben, Vajda góljával a büntetőt is hibázó DVSC nyert végül (1–0).

Az OTP Bank Liga (NB I.) állása:

1. FTC 12 8 1 3 34 15 25

2. PAKS 13 7 4 2 23 14 25

3. PUSKÁS AFC 13 6 5 2 22 16 23

4. FEHÉRVÁR 13 6 2 5 25 20 20

5. DVSC 13 6 2 5 21 18 20

6. DVTK 13 6 2 5 20 17 20

7. ÚJPEST 13 6 2 5 22 24 20

8. KTE 13 6 1 6 20 20 19

9. MTK 13 5 3 5 13 20 18

10. ZTE 13 3 2 8 16 30 11

11. MEZŐKÖVESD 12 3 1 8 13 22 10

12. KISVÁRDA 13 2 1 10 11 24 7