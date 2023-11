Kecskeméten és környékén már több mint egy évtizede rendeznek cyclocross versenyt, még pedig a Kecskeméti Első Sor SE, MBH Bank Cycling Team szervezésében. Egyedül a covid járvány évében maradt el, így most sem volt kérdés, hogy nem szakítják meg a hagyományt és 2023-ban is lesz KunCross. Tavaly a Magyar Kupa zárófutamaként rendezték meg a látványos összecsapásokat, idén viszont jelentősen kellemesebb időben lehet majd tekerni november 5-én, a kecskeméti versenyen, aminek a Benkó Zoltán Szabadidőközpont ad otthont. Eddig már közel kétszáz kerékpáros nevezett. Az szinte biztos, hogy most a fagy helyett kellemesebb idő vár a bringásokra, bár az előrejelzés szerint akár eső is lehet, ami izgalmassá teheti a pályát.

Érdemes lesz kilátogatni nézőként is az egykori Tó Hotel mellé, mert nagyon látványos verseny várható, ahol terepen száguldoznak a kerékpárosok. Sőt, akiben van egy kis versenyszellem, a hobbi kategóriában kipróbálhatja magát versenykörülmények között is. Nevezni csütörtök éjfélig lehet. Az idei pálya nyomvonala ismerős lehet azok számára, akik tavaly is indultak, ugyanis nagyban az elmúlt évire épül. Szint, a hely adottságai miatt kevés lesz, ellenben lesz homok, farönkök, rézsűk, erdős szakasz és sok kanyar. Száraz időben gyors pályára lehet számítani, míg esőben nem lesz könnyű lendületesen haladni.

A regisztráció és a parkolás is a Benkó Zoltán Szabadidőpark területén lesz, mert a versennyel egy időben labdarúgó mérkőzést rendeznek a szomszédos Széktói Stadionban, ezért a kellemetlenségek elkerülése érdekében mindenkit arra kérnek a szervezők, hogy használják a parkolásra kijelölt területet.