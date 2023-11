Horváth Krisztofer tavasszal is tagja volt Gera Zoltán csapatának, sőt, góllal is kivette a részét az együttes felkészüléséből az Eb-selejtezőkre. Marco Rossi meghívására viszont ősz óta az A-válogatottat erősíti, ahol a csehek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, majd legutóbb Montenegró ellen tétmérkőzésen is pályára léphetett vasárnap a 3-1-es magyar siker alkalmával.

Az U21-es keretnek vannak hiányzói – többek közt Iyinbor Patrick is, a KTE védője el sem utazott ezúttal az összetartásra sérülés miatt – így a felnőtt keretből Horváth Krisztofer, valamint az MTK játékosa, Kata Mihály igyekszik majd segíteni a csapatnak az újabb Eb-selejtezőn. A magyar U21-es válogatott kedden Skóciát fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 20 órás kezdéssel.

A KTE számára szépen alakult a Montenegró elleni Eb-selejtező, hiszen Horváth mellett Szuhodovszki Soma is bemutatkozhatott a válogatottban, míg Szalai Gábor ugyancsak keretben volt. Ezzel a Kecskemét adta a legtöbb játékost a nemzeti csapatnak, Szuhodovszki egyben a klub történetének harmadik játékosa, aki felvehette a címeres mezt.