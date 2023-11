Októberben, a HBPF Krikó kupán harmadik, majd a HBPF Perfectbody Classic versenyen második helyezést ért el. Az IFBB által szervezett Superbody megméretésen, ahol felvonult a versenyzők krémje, a harmadik helyet szerezte meg. Rudolf Bálint számára gyakorlatilag a 12 hónapból 8 hónap a felkészülésről szólt és sikerült 5 kilogramm izmot építenie. A tervek szerint most egy évig nem vesz részt versenyeken, izomtömeget növel.

Fotó: Márton Anna

− Hétről hétre, ahogy egyre több versenyem volt, egyre jobb volt a formám, a felkészültségem. Úgy érzem, hogy magabiztosabban mozogtam a színpadon is, a pózolás is egyre jobb volt. A Superbodyra érett meg bennem az egész versenyszezon. Többet vártam magamtól, szerintem jobb helyezést is érdemeltem volna a harmadik helynél, de ez most így jött össze. Ennek is örülni kell. Alapvetően elégedett vagyok, mert még a versenyszezon előtt érmet akartam mindegyik versenyen szerezni, ami igazából össze is jött. Most egy év pihenő vár rám. Feltömegelem magam egy kicsit jobban, és akkor a következő őszi szezonnak esünk neki. Köszönöm a családomnak és a második családomnak, a SilverFit csapatának a támogatását, hogy mellettem álltak − mondta hírportálunknak a bajai testépítő.

Fotó: Beküldött fotó

A felkészüléséről megtudtuk, hogy 16 hét szigorú diéta előzi meg a versenyt, ennyi időre van szüksége, hogy rendesen leszáradjon a fizikuma, kimenjen a bőre alól a víz, hogy a lehető legjobb formáját tudja produkálni a színpadon. Rudolf Bálint számításai szerint, ha kihagy egy évet és teljesen felkészül, akkor több mint 7-8 kilogramm plusz izommal indul neki a következő szezonnak.

Fotó: Beküldött fotó