A Kerekegyháza korosztályos csapatai rengeteg dobogós helyezéssel zárták az előző idényt, ennek köszönhetően a nyár igen szépre sikerült az egyesület életében.

– Ketté lehet bontani ezt az évet, hiszen az előző idényt kimagasló eredményekkel zártuk szerencsére. Akkor az utánpótlásra helyeződött a hangsúly a korábbi felnőtt sikerek után, ennek meg is lett az eredmény. A vármegyei szövetség statisztikái szerint egyesületünk volt a második legjobban szereplő klub – foglalta össze röviden az év tapasztalatait Kunsági Antal.

Jelenleg vármegye II.-es és vármegye III.-as férfi csapat van Kerekegyházának, a cél azonban az, hogy idővel visszatérjenek a legmagasabb osztályba. Jelenleg nagyon fiatal csapattal rendelkeznek, de idővel nekik is meg akarják adni a minél magasabb szintű versenyzés lehetőségét.

– Teljesen új, számunkra élhetőbb hangulata és képe van most a felnőtt csapatnak. A legfontosabb, hogy pénz nélkül. Élveztük a megyei I. osztály minden pillanatát, de most inkább azt gondoljuk, hogy azoknak kell megadni a lehetőséget, akik az U7-től kezdve, akár esőben, hóban, fagyban itt vannak és jönnek. Most is nagyon fiatal a csapat, jó úton járunk, de ez természetesen türelmet is igényel. Rövid ideig most parkolópályán van a feljebb lépés, de a fiatalok miatt kötelességünk lesz majd magasabb szinten is lehetőséget adni nekik idővel – mondta Kunsági Antal.

A női csapat noha csupán néhány éve alakult, folyamatosan fejlődik, az előző idényben nagypályán és futsal szakágban is ezüstérmes lett a gárda. Idén már a bajnoki cím a cél a regionális bajnokságban.

– Picit erőn felül teljesítettünk, el is fáradtunk, de gyönyörűen végig mentünk az éven. A futsalt most picit pihentetjük, de a regionális bajnokságban a csoportunkat hibátlanul nyertük meg ősszel, várjuk a felősház küzdelmeit. Két csoportban folytatódik a bajnokság majd, a két első helyezett aztán szuperdöntőt vív nyáron. Szeretnénk oda eljutni és azt megnyerni – mondta Kunsági Antal.

A podcast beszélgetés során elhangzik az is, hogy közel 200 igazolt és aktív labdarúgója van az egyesületnek, akik egy igen családias közegben, minden edzés után összejönnek még egy zsírós kenyérre, vagy egy teára a klubházban. Bár a fejlesztésekre jelenleg nehezebb forrást találni, tervei és ötletei továbbra is vannak a klubvezetésnek.

