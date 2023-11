Kívülálló nem látta az őszi idény rajtja előtt a Kunszentmiklósban azt a potenciált, hogy az első kilenc mérkőzése megvívását követően száz százalékos teljesítménnyel fog a tabella élén állni. Előzőleg a 2021/22-es idényben az Északi csoportban második lett a társaság úgy, hogy végig versenyben volt a bajnoki címért. A következő idényben a Nyugati csoportban szerepeltek, ott a feledhető 7. helyet szerezték meg. Most ősszel viszont robbantottak, hiszen a hátralévő két mérkőzésen már egyetlen pontot is elég szerezniük ahhoz, hogy az őszi idény végén az élen végezzenek.

Az idei szezonnak új szakvezetővel vágtak neki, Kovács Zoltán irányítja a szakmai munkát, ő vezet és koordinálja az edzéseket, és ő is meccsel. – A nyáron kaptam meg teljesen a felnőtt csapatot, de már az előző szezonban is aktívan részt vettem a szakmai munkában, nem csak játékosként, hanem segédedzőként is – tekintett vissza Kovács Zoltán. – Tavaly indult el tehát a folyamat, ami a nyári kinevezésemhez vezetett. Persze nem csak ez játszott szerepet ebben, hanem az is, hogy a 7. hely után szükségét éreztük, hogy valamin változtatni kell. Az én kinevezésem persze önmagában még nem oldotta meg a gondokat, ugyanis létszám tekintetében sem álltunk túl jól, de a kispadon történt változás hatására visszatértek olyan játékosok, akik már az előző évben különböző okok miatt némileg háttérbe vonultak. Távozónk csak egy volt, ez viszont igazán fájó pont volt, ugyanis a házi gólkirályunk, Balla Balázs köszönt el. Az érkező oldalon már nagyobb volt a mozgás, ahogy említettem, többen is visszatértek, rajtuk kívül érkezett még Kiss Szabolcs, Erdős Bálint és Sztakó Tibort, akik – rutinos futballisták lévén – meghatározó szereplői lettek a csapatnak. Az utánpótlásunkból is érkeztek hozzánk tehetséges játékosok és bevehető még néhány helyi fiatal is.

Konkrét célt nem tűztek ki maguk elé. – Azt szerettünk volna elérni, hogy a csapat összeálljon, stabilizálódjon, és ne pedig hétről hétre a túlélésért játsszon, ami az előző szezonunkat jellemezte. Egy célt ugyanakkor azért tűztünk ki, nevezetesen azt, hogy a saját nevelésű játékosainkat beépítsük a csapatba. Ez persze egy elég lassú folyamat, de hosszabb távon mindenképp erre szeretnénk alapozni.

Egy biztos, a felnőtt csapatot illetően ki nem tűzött célokat máris túlszárnyalták, hiszen az élen áll a csapat. Több tényező is szerepet játszott ebben. – Az biztos,hogy az edzéslátogatottságnak döntő szerepe van abban, hogy a gárda jó teljesítmény nyújtott, és ezzel a jó teljesítménnyel a csapat előzőleg befektetett munkája térült meg. Emellett – ahogy említettem is – minőségben és létszámban is erősödött a keret. A csapat magja évek óta együtt van, és az most kiegészült pár rutinosabb játékossal, valamint a nálunk nevelkedett fiatalokkal. Egyáltalán nem mellékes, sőt, szintén kulcsfontosságú tényező, hogy nagyon jó a közösség, a társaságról elmondható, hogy barátok vagyunk a pályán és azon kívül is.

Nagy sorozat szakadt meg az előző fordulóban, a Szakmár elleni hazai találkozón, a Szakmárnak ugyanis sikerült a Miklóstól pontot elcsennie.

– Ha a múlt heti meccset két részre bontom, akkor az első fele miatt bosszankodhatunk inkább, akkor ugyanis nagy helyzeteknél hibáztunk el, amivel már az elején eldönthettük volna a magunk javára a mérkőzést. A meccs második felében jobbak voltunk ugyan, de helyzetekig nem tudtunk eljutni, nekik pedig sikerült két óriási ziccert is kialakítani, csak a szerencsén múlt, hogy nem lett mind a kettőből gól. Összességében igazi rangadóhoz méltó küzdelem folyt a pályán és igazságos eredmény született.

A hétvégén legalább ilyen kemény erőpróba vár a Miklósra, hiszen Dunapatajra utazik, amely a bajnoki cím védője, és már másfél éve veretlen.

– Természetesen győzni szeretnénk, de ez nem lesz egyszerű, hiszen a Dunapataj mindig is nagy mumusa volt a csapatunknak. Egy siker ugyanakkor két szempontból is nagy skalp lenne, hiszen egy ilyen veretlenségi sorozatot megtörni, amivel a Pataj dicsekedhet, önmagában is nagy siker, de ehhez még társulna, hogy mi ráadásul már 2018 óta nem tudtuk legyőzni őket.